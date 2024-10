Derin Mermerci komedyen arkadaşı Hasan Can Kaya’ya övgü yağdırdı

Komedyen Hasan Can Kaya, hayvanseverliği ile tanındı. Barınaklara yardım yaptı. Yeni programında da Derin Mermerci'nin sokak hayvanları için yarattığı oluşumu "Bir Can Bir Candır"ı tanıttı.

Mermerci buna kayıtsız kalmadı. Hasan Can Kaya'ya sosyal medyadan övgü yağdı: Sen hakikaten adam gibi adamsın. Çekimde beni araman ve tüm kalbinle, şu an oluşumum olan ve yakında tüzel kişiliğe dönüşecek "Bir Can Bir Candır"ı tanıtman, ve bunu yaparken de kalbinden konuşman beni çok duygulandırdı. İyi ki varsın canım benim, yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. Ben kimseyi boşuna sevmem, gönül gözüyle bakmaya devam...