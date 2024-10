Güzel oyuncu Jessica May, önceki gün Emaar Skyview'de 360 derece İstanbul'un eşsiz manzarasının tadını çıkarttı. Deniz seviyesinden 300 metre yüksekte olan 27 metre uzunluğundaki Avrupa'nın en uzun cam yürüyüş rotası olan Skywalk'da yürüyüş yapan May, buraya hayran kaldığını söyledi. Yakın zamanda ekranlar da olacağının da müjdesini veren May, "İstanbul'u buradan izlemek bir harikaymış. Eşsiz bir manzara, ben bu şehre aşığım" dedi.

