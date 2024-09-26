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Ercan Saatçi 'İzel & Çelik & Ercan' grubunun dağılışı hakkında ilk kez konuştu

Ercan Saatçi, 30 yıl sonra yeniden bir araya gelen ve kısa sürede yine dağılan "İzel & Çelik & Ercan" grubu için İzel'in ayrılık açıklamasına ilk kez yanıt verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 26 Eylül 2024
Ercan Saatçi ’İzel & Çelik & Ercan’ grubunun dağılışı hakkında ilk kez konuştu

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Ercan Saatçi, 30 yıl sonra yeniden bir araya gelen ve kısa sürede yine dağılan "İzel & Çelik & Ercan" grubu için İzel'in ayrılık açıklamasına ilk kez yanıt verdi. İzel, grubun yeniden dağılma gerekçesi olarak şunları söylemişti: "Yıllar önce Çelik 'Ben artık mutsuzum' demiş ve grup dağılmıştı. Bu kez ayrılığı ben istedim. Ne garip tesadüf ki, ben de 'Mutsuzum' diyerek ayrıldım. 30 konser zor dayandım. Sevgili Ercan yıllarca müzik şirketlerinde ve stüdyolarda patronluk yapmış biri. Bu halini sahnede de sürdürünce mutsuz oldum."

"TELEFONLA GÖRÜŞÜYORUZ"
Saatçi, İzel'in ayrılık açıklamasıyla ilgili şunları söyledi: "Kimse kimseye küs değil. O açıklamalara cevap vermek istemiyorum, bir polemik olsun istemiyorum. Çelik'le her gün telefonlaşıyoruz görüşüyoruz, İzel'in de başı sıkışsa ilk koşacaklardan biriyim. Bunu egzajere etmenin, onun yüzünden şöyle oldu onun yüzünden böyle oldu denmesini istemiyorum. İzel Çelik Ercan çok güzel bir marka, oraya bir şey bulaştırmak istemiyorum. Tatlı kalsın."

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