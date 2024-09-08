Kıbrıs’ta kahkaha tufanı

Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan MOE Açıkhava Sahnesi'nde Eylül ayı etkinlikleri Tolga Çevik'in TOLGSHOW performansı ile başladı. Rekor düzeyde bir katılımla gerçekleşen Tolgshow gösterisinde "Arkadaşım" karakteri ile sevilen komedyen Tolga Çevik, yönetmen Fırat Parlak ve "Minik" lakaplı müzisyen Özer Atik, MOE Açık Hava Sahnesi'nde kahkaha dolu bir geceye imza attı. Şovun ikinci perdesinde Kıbrıs'ta bir taksiciyi canlandıran Çevik, sahneye aldığı seyircilerle oynadığı doğaçlama oyunlar ve yönetmen Fırat Parlak'la olan eğlenceli atışmaları seyirciler tarafından büyük beğeni topladı.

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