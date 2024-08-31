Şarkıcı Aybüke Albere Alaçatı’da bir beachte kameralara takıldı!

Şarkıcı Aybüke Albere, arkadaşlarıyla birlikte Alaçatı'da bir beachte kameralara takıldı. Kızlarla beraber suya girmek için yürürken üşüyen güzel müzisyen, önce plaja geri gider gibi yaptı ardından da dönerek sohbete devam etti. Üç kız denizde birbirleriyle konuşurken Albere'nin güneşi selamlama yoga hareketleri arkadaşlarına da örnek oldu.

KEYİFLİ GÜN!

Kızlarla dakikalarca muhabbet edip güneş yogası yapan Albere, daha sonra da denizin serinliğine dalış yaptı. Yüzdükten sonra bikinisinde bir gevşeme olduğunu fark eden genç şarkıcı karaya doğru giderken, arkadaşları da kendisine eşlik etti. Düzgün fiziğiyle göze çarpan Aybüke Albere'nin hayli neşeli olması da dikkatlerden kaçmadı.