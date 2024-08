'Parti İptal' albümündeki her şarkısıyla listeleri alt üst eden, dijital platformlarda en çok dinlenilen şarkıcılar listelerinde başı çeken ve tüm Türkiye'yi dolaşarak konserlerinde hayranlarıyla buluşan Emir Can İğrek bu kez önceki akşam İstanbul'da sahne aldı. İğrek başta 'Cabbar', 'Nalan' ve 'Dargın' olmak üzere tüm hit şarkılarını seslendirirken hayranları her parçaya eşlik etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN