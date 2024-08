Türk vatandaşı olan Brezilyalı oyuncu Jessica May net konuştu: Bana artık ’yabancısın, niye buradasın yaşıyorsun diyemezler!

Jessica May ve eşi Hüseyin Kara , önceki gün Erkan Altuntaş 'ın Rumeli Hisarı'nda işlettiği Hisar Kafe'nin çıkışı görüntülendi.

Jessica May ve eşi Hüseyin Kara

Boş zamanlarında vaktini olumlu değerlendirdiğini de dile getiren May, "Geçtiğimiz sezon bir projemde zırh taşımıştım ve bana çok ağır gelmişti. Her an proje gelirse hazır olmak için boks ve muay thai kursuna gidiyorum. Çünkü hep hazır olmam gerekiyor eğer bir daha böyle bir proje gelirse kondisyonum hazır olsun istiyorum. Hocam bana hep 'seni ringe çıkarayım' diyor ama ben istemiyorum, kondisyonum olsun yeter" diye konuştu.