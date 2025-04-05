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2 yaşındaki çocuğa kreşte darp! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti: Müfettiş görevlendirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya'da 2 yaşındaki kız çocuğunun kreşte darbedilmesi olayına ilişkin ihmali bulunan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve müfettiş görevlendirilmesine karar verildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi :05 Nisan 2025 , 23:14 Güncelleme Tarihi :05 Nisan 2025 , 23:23
2 yaşındaki çocuğa kreşte darp! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti: Müfettiş görevlendirildi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında "Antalya'da 2 yaşındaki kız çocuğu, kreşteki çocuklar tarafından darbedildi" şeklinde yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulunuldu.

Bakanlığın ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı'na gelen ihbar üzerine Antalya İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kreşte yapılan denetimin ardından ihmali bulunan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve muhakkik görevlendirilmesine karar verilmiştir. Bakanlık olarak ihmali bulunan yetkililerin gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki özel bir kreşte 2 yaşındaki bebek, uyku odasında iki çocuk tarafından darbedildi. Aile, kreşin güvenlik kameralarınca kaydedilen olay nedeniyle şikayetçi oldu. Anne Buse Altıparmak, "Kızımı aldığımda yüzü, her yeri parçalanmış, şişmiş, kan ve morluk içindeydi. Kucağıma alıp kontrol ettiğimde burun ve kulağının içindeki kanlar kurumuştu" dedi. Baba Onur Altıparmak ise, "Savcılık aracılığıyla görüntüleri aldığımızda olayın ne kadar vahim olduğunu gördük. Kamera kaydında bebeğim darbedildiğinde yanlarında hiçbir öğretmen, bakıcı ve sorumlu yoktu" diye konuştu.

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