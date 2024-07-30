Türkiye’nin en güzel yüzü seçildi!

MHA Türkiye Yüz Güzeli yarışması önceki gün Beyoğlu Joker Sahne'de gerçekleşti. 200 finalist arasından seçilen beş yarışmacı birinci olmak için yarıştı.

15 bin kişinin yaptığı oylamada 18 yaşındaki Tuğba Çinkaya, 'MHA Türkiye Yüz Güzeli' oldu. Merve Yıldız ikinci olurken, Ayşe Kavcar ise üçüncü sırada yer aldı. Çinkaya'nın birincilik tacını Çinkiya, yapımcı Nermin Öztürk taktı. "Güzel bir duygu. Bu kadar insanın beni seçmesi çok özel. Annem yarışmayı Instagram üzerinden görmüş. Ben de denemek istedim" dedi.