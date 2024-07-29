Uğur Aslan: Artık bu inançla yaşıyorum

Uğur Aslan, Aqua Florya Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin Amfi Sahnesi'nde sahne aldı. Kahramanmaraş merkezli depremler için 'Derdi Olan Şarkılar'dan oluşan 3 eser çıkaran Aslan, "Malın mülkün hiçbir şeyin ifade etmediğini gördüm. İnsanların hayatları boyunca yersiz sahip olma arzusuna ve bir şeyi elde etme isteğine kafayı taktım. Bunlara ışık tutabilecek üç eseri buldum. Bu trajedide insanların yarısı enkazın altında, yarısı üstünde kaldı. Üstte kalanların hepsinin bir parçası enkaz altında. Bu ağır bir durum" açıklamasını yaptı.

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