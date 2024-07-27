İlayda Akdoğan’dan Nejat İşler sözleri: Onunla çalışmak çok güzel!

İlayda Akdoğan, önceki akşam Bebek'te yürürken görüntülendi. Sevgilisi Roham Kabir ile birlikte yanında bir de arkadaşıyla Bebek'te yürüyüş yapan Akdoğan, gazeteciler ile de ayaküstü sohbet etti. Oyuncu, son dönemde yer aldığı projelerde Nejat İşler ile birlikte rol arkadaşlığı yapmıştı. Akdoğan, İşler hakkında, "Gündem olmayı hak eden bir adam bence. Çok seviyorum, çalışması çok keyifli birisi kendisi" dedi.



"HAYIRLISI"

Akdoğan, evlilik soruları hakkında, "Bizim ailelerimiz pandemi zamanında tanıştı. Konuşulan bir şey yok ama hayırlısı" diyerek oradan ayrıldı.