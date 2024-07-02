Şifanur Gül, oyunculuğa başlayış serüvenini anlattı

Ankara'dan İstanbul'a taşınarak radikal bir karar aldığını belirten, heyecanını sürekli yüksek tutmaya özen gösteren ve pes etmekten uzak duran Şifanur Gül, önceki gün bir derginin Temmuz sayısının kapak kızı oldu. "İlk oyunculuk seçmemde konuyu çok anlamamıştım tabii ki" diyerek oyunculuğa başlayış serüvenini anlatan Gül sözlerine şöyle devam etti: "Deneme çekimi alınmasını projeye girmiş olmak sanıyordum. Televizyonda o rolde başka birini gördüğümde anladım diziye giremediğimi... Şimdi bakınca komik ama o zaman çok üzüldüğümü hatırlıyorum."

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