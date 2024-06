İlknur Soydaş, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Soydaş, Şevval Sam'ın, "Bodrum'un en sevdiğim tarafı sınıf farkı az" sözlerine, "En çok orada sınıf farkı var. Sınıf farkı olmayan yerler yurt dışı... Eski Bodrum'da sınıf farkı yoktu. Her şey düzeyli ve kaliteliydi. Her şey bambaşkaydı. Her plaja herkes gidebiliyordu. Şimdi fahiş fiyatlar var" ifadelerini kullandı.

