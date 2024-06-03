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Görkemli açılış

Ünlü popçu Sertab Erener, Kıbrıs’ta bir otel açılışına gitti. Tam 6 bin kişiye konser verdi. “Yavru Vatan'da olmak bir harika” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Haziran 2024 Güncelleme 03 Haziran 2024, 07:00
Görkemli açılış

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Kıbrıs'ın iskele bölgesindeki bir otel görkemli bir törenle açıldı. 6 bin kişinin katıldığı açılışta Sertap Erener sahne alırken şarkıları ile geceye renk kattı. Kurdele kesimine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra Başbakan Ünal Üstel de katıldı. Uzun zaman sonra Yavru Vatan'da sahne alan Sertab Erener, Kıbrıs'lı hayranlarına harika bir gece yaşattı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Erener, en sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkıcı "Uzun zaman sonra burada olmak ve sizleri görmek çok güzel. Hoş geldiniz" diye konuştu.

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