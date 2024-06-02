20. yılını 40 bin kişiyle kutladı

2004 yılında çıkardığı "Ellerine Sağlık" albümüyle müzik piyasasına adım atan Yalın, 20'inci sanat yılına girdi. Başarılı sanatçı 20. yılını stadyuma taşıdı.

Beşiktaş Stadyumu'nda BWO Entertainment ve Dolmabahçe A.Ş. iş birliği ile düzenlenen dev buluşmada sahne aldı. Yalın, görkemli sahne tasarımı, etkileyici performansı ve en sevilen şarkılarını 40 bin kişiyle hep bir ağızdan söyledi.

Müzik tutkunlarına eşsiz bir konser deneyimi yaşatan Yalın, "20 senelik kariyerim boyunca bana çok iyi davrandınız. Kıymet verdiğiniz için teşekkür ederim. 4 yaşında bir çocukken kurduğum hayallerin geldiği nokta işte burasıdır" dedi. 'Kalbimin Orta Yerinde' konseptli konserde skor tabelasının önünde kalp şeklinde dev bir balon yerini aldı. Seslendirdiği 'Kasma' şarkısında ise seyircilerin üzerine inen rengarenk 800 balon, hayranlarına bir masal gecesi yaşattı.



ORYANTAL SÜRPRİZİ

Yalın, en sevilen şarkılarından 'Küçüğüm'de sürpriz yaptı. Oryantal dans sanatçısı ile sahnede benzersiz bir performans sergiledi.