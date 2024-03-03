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Transferi yenge belirleyecek | İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Arfaoui'den kriz üstüne kriz! Meğer İspanya'dan...

Barcelona’da forma giyen İlkay Gündoğan, baskı altında... İspanya’da yaşamak istemeyen ve her fırsatta soluğu İngiltere ve İtalya’da alan eşi Sara Arfaoui, sürekli kriz çıkarıyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Mart 2024 Güncelleme 03 Mart 2024, 07:01
Transferi yenge belirleyecek | İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui’den kriz üstüne kriz! Meğer İspanya’dan...

Sezon başında İngiltere'nin Manchester City futbol takımından Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan, eşinin İspanya'da yaşamak istememesine rağmen kararından vazgeçmemişti.

İtalya veya Fransa'da hayatını sürdürmek isteyen eşini Barcelona'da yaşamak için ikna eden Gündoğan, ufak çaplı krizi bitirmişti. Aylar geçmesine rağmen İspanyol yaşam tarzına alışamayan model yenge, son iki aydır ise sık sık İtalya ve İngiltere'de yolunu tuttu. İspanya'da mutsuz bir görüntü çizen Fas asıllı İtalyan model, futbol sezonunun bitmesine yakın eşi İlkay Gündoğan'ı baskı altına aldı.

İSPANYA'YI SEVMİYOR!
Sosyetik yenge, ilk olarak İtalya ardından da İngiltere geçti. Burada davetlere katılan ve arkadaşlarıyla özlem gideren sosyetik yenge, sosyal medyadan yaptığı İtalya ve İngiltere paylaşımlarına da, "Geri döndüğüme çok mutluyum" notunu düştü.

Sezon sonu için eşini ikna ettiği konuşulan Sara Arfaoui, İspanya'dan bir an önce ayrılmak istiyor. Eşinin baskılarından sıkılan Gündoğan'ın ise bu sene Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakıyor. Sosyetik yengenin ise ilk tercihinin İtalya olduğu konuşuluyor.

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