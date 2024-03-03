Transferi yenge belirleyecek | İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui’den kriz üstüne kriz! Meğer İspanya’dan...

İtalya veya Fransa'da hayatını sürdürmek isteyen eşini Barcelona'da yaşamak için ikna eden Gündoğan, ufak çaplı krizi bitirmişti. Aylar geçmesine rağmen İspanyol yaşam tarzına alışamayan model yenge, son iki aydır ise sık sık İtalya ve İngiltere'de yolunu tuttu. İspanya'da mutsuz bir görüntü çizen Fas asıllı İtalyan model, futbol sezonunun bitmesine yakın eşi İlkay Gündoğan'ı baskı altına aldı.