Thomas Shelby'ye benzetilen Doğuş'tan iddialı sözler: "Ben daha yakışıklıyım"

SAHNEDE DEVLEŞTİ! Zincirlikuyu'da bir etkinliği katılan Atiye, sesiyle herkesi büyüledi. 2016 yılında yayınladığı "Kalbinin Fendi" şarkısını Sattas'ın solisti Orçun Sünear ile seslendiren Atiye, şarkı boyunca enerjisi ile sahnede adeta devleşti. Atiye, ilk defa farklı bir müzik tarzında sahnede ortak performansa imza attı.

HER ŞEY AŞKTAN! Soner Arıca , geçtiğimiz akşam İstanbul'da sahne aldı. Müzikseverlerin günler öncesinden rezervasyonları doldurduğu gecede hit şarkılarını ve pop müziğe damga vurmuş şarkıları seslendiren Arıca'ya, izleyenler hep bir ağızdan eşlik etti. Yoğun ilgiden dolayı teşekkür eden sanatçı, "Çok güzelsiniz. Bu gece olduğu gibi sahnelerimde ne oluyorsa aşkla oluyor" dedi.

ALIŞVERİŞ GÜNÜ Taro Emir Tekin, geçtiğimiz gün yakın dostu Oktay Çubuk ile birlikte Zincirlikuyu'daydı. Öğlen saatlerinde AVM'ye gelen ikili, bir süre alışveriş yapıp yeni sezon ürünlerini inceledi. Alışveriş sırasında yanlarına gelen sevenlerini kırmayıp tek tek hatıra fotoğrafı çekilen başarılı oyuncular, mütevazı tavırları ve sempatik halleriyle ilgi odağı oldu.





İSTANBULLU OLDU!

Best Model of Turkey 2023 birincisi Metehan Varol önceki gün, Etiler'deydi. Ankara'da yaşadığı için gözlerden uzak olan yakışıklı manken, gazeteciler ile bir araya geldi. Birinci olduktan sonra bir çok dizi teklifi aldığını dile getiren Varol, "Birinci olduktan sonra kısa süreliğine ailemin yanına geçtim. Ama çok teklif aldığım için artık İstanbul'a yerleştim" dedi.

YENİ PLANLAR YAPILIYOR!

"Yıldızlar Bana Uzak"ın bu akşam saat 20.00'de atv'de yayınlanacak olan yeni bölüm konusu şöyle; Otelin açılış gecesinde vurulan Kadir, apar topar ameliyata alınır. Başucunda Aslı vardır. Kadir'i kaybetme korkusu yaşayan Aslı, bu duygusu yüzünden kendini suçlar. Han, Aslı ile Kadir arasındaki görünmez bağın farkına varınca yeni planlar yapar.



Doğa, Kadir'i bulmaya çalışırken Orhan ile karşı karşıya gelir. Yahya cezaevinden her şeyi adım adım takiptedir. Kadir, Orhan'ın davetiyle Varnalılar'ın sofrasına oturur. O gece hiç beklenmedik bir şekilde son bulacaktır.



KAYAK KEYFİ!

Yıllardır spora olan tutkusu ile bilinen ünlü oyuncu Özgür Daniel Foster 2024'ü Fransa Alpleri'nde karşıladı. Küçük yaşlardan beri yelken, Kite surf, kayak gibi tüm alternatif sporları severek yapan ünlü oyuncu, Fransa'ya kayağa gitti. Burada yoğun ilgi ile karşılaşan yakışıklı oyuncu tatil dönüşü Miami'ye bir ödül törenine katılacağını, döner dönmez de 2024 için hazırladığı büyük bir sürpriz olduğunu da sözlerine ekledi.



YILIN EN İYİ FİLMİ!

Geçtiğimiz Aralık ayında vizyona giren ve yılın en iyi açılışını yapan Türk Filmi olan "Ölümlü Dünya 2", Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları Ödülleri'nde "En İyi Film" ödülünü aldı. Önceki akşam gerçekleşen ödül törenine, ödülü almak üzere filmin oyuncularından Özgür Emre Yıldırım katıldı.

EN SAĞLIKLI BULUŞMA

Kişiye özel bütünsel sağlık yönetimi hizmeti veren LifeClub'ın bütünsel sağlık yönetimini anlattığı etkinlik büyük ilgi gördü. Feriye'de yapılan etkinliğe Nefise Karatay, Burcu Şendir, Şebnem Özinal, Zeynep Özyağcılar, Almula Merter, Meral Çalışıcı ve Seren Fosforoğlu katıldı. Etkinlikte önleyici hekimlik ve 2024'ün sağlık trendleri konuşuldu. LifeClub Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Elif Elkin, "Üyelerimizin daha sağlıklı olması için çalışıyoruz" dedi.

YEŞİLLENDİ!

Futbolcu Şener Özbayraklı ile 2020'nin Mayıs ayında evlendikten sonra oyunculuğa ara veren ve yakın zamanda ekranlara dönmeye hazırlanan Şilan Makal, sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Makal, yeşil kazaklı kombiniyle güneşe karşı poz verdi. Ünlü oyuncu, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.