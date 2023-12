Evliliğe adım adım! Devrim Özkan’la evleneceği konuşulan Lucas Torreira’nın parmağındaki yüzükle dikkat çekti

Geçtiğimiz aylarda Amerika 'da Torreira ile fotoğrafları çıkan Devrim Özkan , "Her şey göründüğü gibi" diyerek aşkı doğrulamıştı. Torreira ise Özkan'la olan aşk fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

TÜRKÇE KONUŞTU!

Devrim Özkan'a çok aşık olduğu konuşulan Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, önceki gün menajeriyle Nişantaşı'nda görüntülendi. Özkan'la doludizgin bir aşk yaşayan futbolcu, "Evlilik olur mu?" sorusuna, "Her şey güzel gidiyor. Şu an bunu söyleyebilirim" yanıtını verdi. Torreira, "Sevgiliniz Devrim Özkan'ın dizisini takip ediyor musunuz?" sorusuna Türkçe, "Her zaman" diyerek, cevap verdi. Parmağındaki yüzük dikkat çeken oyuncu, yine kafaları karıştırdı.