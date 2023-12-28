Evliliğe adım adım! Devrim Özkan’la evleneceği konuşulan Lucas Torreira’nın parmağındaki yüzükle dikkat çekti

Türkiye'ye geldiği ilk günden beri gündemden düşmeyen Lucas Torreira, hem futbol hem de magazin basınında sık sık boy gösteriyordu. Daha sonra adı güzel oyuncu Devrim Özkan'la anılan yıldız futbolcu, bir süre bu birlikteliği gizlemişti.

Geçtiğimiz aylarda Amerika'da Torreira ile fotoğrafları çıkan Devrim Özkan, "Her şey göründüğü gibi" diyerek aşkı doğrulamıştı. Torreira ise Özkan'la olan aşk fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.