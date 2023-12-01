İkinci kez anne olmaya hazırlanan Azra Akın bakıcı istemiyor! "Çocuğumu yalnız başıma büyütmek istiyorum"

"KARDEŞİ OLACAĞINI ANLATTIK"

Mutlu haberi duyuran Azra Akın, önceki gün Etiler'deydi. Gazetecilerle sohbet eden Akın, "İkinci çocuğuma hamile olduğum için çok mutluyuz. Oğlum Demir'e bir kardeşi olacağını eşim Atakan Koru ile birlikte onun anlayacağı bir şekilde anlattık ve o da çok mutlu oldu" dedi. "Çocuğumu yalnız başıma büyütmek istiyorum" sözlerini kullanan Akın, "Demir'de de bu böyle olmuştu. Ailelerimiz bize biraz uzak olduğu için onlardan yardım almamız biraz zor olacak" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN