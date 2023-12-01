İkinci kez anne olmaya hazırlanan Azra Akın bakıcı istemiyor! "Çocuğumu yalnız başıma büyütmek istiyorum"

2002 yılında Türkiye ve dünya güzeli seçilen Azra Akın, 2017'de Atakan Koru ile dünyaevine girmişti. 2018 yılında ise oğlu Demir'in doğumuyla ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı.
2002 yılında Türkiye ve dünya güzeli seçilen Azra Akın, 2017'de Atakan Koru ile dünyaevine girmişti. 2018 yılında ise oğlu Demir'in doğumuyla ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı.
Tescilli güzel geçtiğimiz günlerde ise ikinci kez hamile olduğunu açıklamıştı. Güzel haberi ailece çıktıkları yaz tatilinde aldıklarını belirten Akın, "Hamileliğim dört ayı geçti. Demir'e bir kardeş istedik. Sağlıkla gelsin inşallah" ifadelerini kullanmıştı.
"KARDEŞİ OLACAĞINI ANLATTIK"
Mutlu haberi duyuran Azra Akın, önceki gün Etiler'deydi. Gazetecilerle sohbet eden Akın, "İkinci çocuğuma hamile olduğum için çok mutluyuz. Oğlum Demir'e bir kardeşi olacağını eşim Atakan Koru ile birlikte onun anlayacağı bir şekilde anlattık ve o da çok mutlu oldu" dedi. "Çocuğumu yalnız başıma büyütmek istiyorum" sözlerini kullanan Akın, "Demir'de de bu böyle olmuştu. Ailelerimiz bize biraz uzak olduğu için onlardan yardım almamız biraz zor olacak" dedi.