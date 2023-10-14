Hediyelerle ’mes’t oldu! Cardi B’ye 500 bin dolar değerinde hediye

Çocukluk ve gençlik yıllarını ekonomik zorluklar içinde geçiren Cardi B, bir dönem kendisi için satın aldığı binlerce dolar değerinde çantalarla gündeme oturmuştu. Çantalara servet harcayan şarkıcı, önceki gün 31. yaş gününü kutladı.





Cardi ve kocası Offset bu özel günü Batı Hollywood'da bir mekanda kutladı. Cardi B, kırmızı göğüslerinin zar zor kapandığı elbisesiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti.