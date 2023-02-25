Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İzzet Çapa: Eller havaya çıkıp masa üstüne göbek atmayla bu iş olmaz!

    Eğlence mekanlarını Ramazan Bayramı’na kadar kapatan İzzet Çapa, “Eller havaya çıkıp masa üstüne göbek atmayla bu iş olmaz” dedi.

    Vicdan meselesi

    Geçtiğimiz gün kendisi gibi işletmeci Tayfun Topal'ın aksine "Bu süreçte mekanlarımı açmayacağım" diyen İzzet Çapa, aldığı kararın gerekçeleriyle ilgili konuştu. "Patron olmak çok zor bir şey, eğer mekanı açtıysan her koşulda onlara bakmak zorundasın" diyen Çapa, ekledi:

    "UYUYAMIYORUM"
    "Kimsenin Sibel     Can ya da Serkan Kaya'yı eller havaya seyredeceğini sanmıyorum. Bu vicdan meselesi. Eğlenebilenler var ama ben uyuyamıyorum. Eller havaya çıkıp masa üstüne göbek atmayla bu iş olmaz."

    İzzet Çapa, mekanlarını açık tutan işletmecilere de saygı duyduğunu söyledi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kılıçdaroğlu’ndan yeni siyasi yağmacılık!
    Haberler Saklambaç İzzet Çapa: Eller havaya çıkıp masa üstüne göbek atmayla bu iş olmaz!
        SON DAKİKA