İzzet Çapa: Eller havaya çıkıp masa üstüne göbek atmayla bu iş olmaz!

Geçtiğimiz gün kendisi gibi işletmeci Tayfun Topal'ın aksine "Bu süreçte mekanlarımı açmayacağım" diyen İzzet Çapa, aldığı kararın gerekçeleriyle ilgili konuştu. "Patron olmak çok zor bir şey, eğer mekanı açtıysan her koşulda onlara bakmak zorundasın" diyen Çapa, ekledi:

"UYUYAMIYORUM"

"Kimsenin Sibel Can ya da Serkan Kaya'yı eller havaya seyredeceğini sanmıyorum. Bu vicdan meselesi. Eğlenebilenler var ama ben uyuyamıyorum. Eller havaya çıkıp masa üstüne göbek atmayla bu iş olmaz."

İzzet Çapa, mekanlarını açık tutan işletmecilere de saygı duyduğunu söyledi.