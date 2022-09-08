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    ATV'nin yeni dizisi 'Aldatmak' ilk tanıtımıyla büyük ilgi topladı! | Saklambaç haberleri...

    ATV’nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden ‘Aldatmak’ın tanıtımı yayınlandı. Çok beğenilen ilk fragman, diziye olan merakı iyice artırdı. İşte sizler için derlediğimiz 8 Eylül tarihli Saklambaç haberler....

    Heyecan dorukta

    ATV'nin merakla beklenen "Aldatmak" dizisinin ilk bölüm tanıtımı izleyici ile buluştu. Aldatmak'ın yayınlanan ilk bölüm fragmanı diziye dair merak edilenleri artırdı. İzleyicileri sezon boyunca atv ekranına kilitlemeye hazırlanan dizi usta oyunculukları ve çarpıcı hikâyesiyle çok beğenilecek. Duayen oyuncu Vahide Perçin'in hakim Güzide Yenersoy karakterine hayat verdiği 'Aldatmak' dizisi çarpıcı hikayesi, usta işi senaryosu, zengin oyuncu kadrosu ve prodüksiyonu ile sezona damgasını vuracak.



    GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU
    Gündem yaratacak güçlü öyküsüyle yeni sezonda izleyiciyi ekran başına kilitleyecek 'Aldatmak'ın oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin ve Feyza Sevil Güngör gibi isimler yer alıyor.



    MİKANOS HATIRASI
    Sosyetik iş adamı İzzet Antebi ile aşkı doludizgin devam eden Tuvana Türkay, bir süredir sevgilisiyle Mikanos'ta tatilde. Antebi'nin eski eşi Didem Sarı nedeniyle sıkıntılı günler geçiren güzel oyuncu, Yunanistan'dan paylaştığı bu kareyle de "Her şey yolunda" mesajı verdi.



        GÜNEŞ GİBİ PARLADI
        Son dönemin en gözde isimlerinden Ayça Ayşin Turan, yeni filminin çekimleri için bulunduğu Assos'tan en son bu karesini paylaştı. Turuncu elbisesiyle adeta bir güneş gibi parlayan güzel oyuncunun paylaşımı, Instagram'da beğeni ve yorum rekoru kırdı.



        DÜĞÜN RENKLENDİ
        Fantazi müziğin sevilen ismi Devran İskender, önceki akşam Sarıyer'de Osman ve Esra Arıcı çiftinin düğününe katıldı. Gece boyunca sevilen şarkılarını söyleyen İskender'e bir ara gelinle damat da eşlik etti. Gece sonunda Arıcı çiftine bir ömür boyu mutluluklar dileyen şarkıcı, onlarla fotoğraf çektirerek geceyi tamamladı.



        DELİ DEMEYİN!
        Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan Başak Gümülcinelioğlu ve nişanlısı Çağrı Çitanak'la önceki gün Etiler'de görüntülendi. Gümülcinelioğlu, nikah tarihiyle ilgili şöyle dedi: "Ben her şeyi bereket günlerine, evrenin enerji günlerine uygun yaptığım için deli diyeceksiniz bana ama onları çok önemsiyorum. Onlara uygun bir tarih almaya çalışıyoruz." (Aydın HAMZA)



            ASSOLİST ÇOCUKLAR
            Son dönemin en sevilen ismi Elif Buse Doğan, konserlerine tam gaz devam ediyor... 7'den 77'ye her yaştan hayran kitlesi olduğunu ancak konserlerinin son bölümünde çocuklarla birlikte 'Samsak Döveci'ni seslendirdiğini söyleyen Doğan, "Çocuklar konserlerime ayrı bir renk katıyor" dedi.



            KALBİM EGE'DE KALDI
            Geçtiğimiz günlerde Harper's Bazaar Türkiye'nin çekimleri için Marmaris'e gelen Alessandra Ambrosio'nun aklı Türkiye'de kaldı. Derginin bu ayki sayısının kapağını süsleyen ve fotoğraflarıyla büyük ses getiren dünyaca ünlü Brezilyalı model, Instagram hesabından Ege'de çekilen karelerini dün yine paylaştı.



            AÇLIĞIM SÜRÜYOR
            Kubilay Aka, bir dergiye verdiği röportajda bilinmeyenlerini anlattı. Oyunculuğa başlarken kaygıları olduğunu söyleyen Aka, "Şimdi birçok şeyi deneyimledikten sonra fark ettim ki karnım açmış benim ve o açlık hala sürüyor" dedi. Genç oyuncu, müziğe ilgisi sonucunda arkadaşlarıyla bir müzik grubu söylediğini de açıkladı.



                'AKİL'LI OLUN!
                Pelin Akil, geçtiğimiz haftalarda kendisine Instagram yoluyla hakaret eden bir kişiden davacı olmuştu. "Eğer susarsam bu çirkinliğin önünü kesemem" diyen güzel oyuncu, dün kendisine çirkin hakaretlerde bulunan kişiyle ilgili verilen kararı paylaştı. Hakaretler yağdıran kişi, bin 120 TL adli para cezasına çarptırıldı. Pelin Akil, karar sonrası şöyle dedi: "Nasıl olsa bulunmaz, aman hesabım sahte nereden bulacaklar, bulamazlar diye insanlara hakaret edenler oluyor ya; etmesinler!"



                KEYFİ YERİNDE
                Emina Jahovic, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere yansıdı. Bısa süre mağazaları dolaşıp alışveriş yapan Sırp şarkıcının keyfi bir hayli yerindeydi. Güzel şarkıcının sade ve doğal güzelliğinin yanı sıra spor şıklığı da dikkatlerden kaçmadı.



                ARKADAŞ BULUŞMASI
                Şarkıcı İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Arkadaşlarıyla yemek sonrasında kısa bir alışveriş turu yapıp yeni sezon ürünleri incelemeyi de ihmal etmeyen Şefkatli'nin yeni saçları ve kombini de dikkat çekti.



                    NEZAKET BURCU
                    Güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün İstinye'deydi. Bir mağazada alışveriş yapan Esmersoy, muhabirleri fark edince alışveriş turunu yarıda kesti. Burcu Esmersoy, "Arkadaşlar hava bugün soğuk; sizi bekletmek istemiyorum" diyerek objektiflere poz verdi.



                    ROMANTİZM MERDİVENİ
                    Oyuncu Burcu Binici, geçtiğimiz hafta sürpriz yaparak rapçi Tankurt Manas ile nikah masasına oturmuştu. Çiçeği burnunda evliler, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yürüyen merdivenlerden inerken başını eşi Tankurt Manas'ın omzuna koyan güzel oyuncunun görüntüsü, "Cicim ayları" esprisi yaptırdı.



                    YÜKSEK KİRA BKTIRDI!
                    Uzun süredir Bebek'te oturan Nilperi Şahinkaya, önceki gün sanatçı sevgilisi Emre Yusufi ile Etiler'de görüntülendi. Etiler'in birçok sokağını dolaşan ünlü çift, birçok binayı da dikkatlice izledi. Bunun üzerine gazeteciler güzel oyuncuya, "Ev mi arıyorsunuz?" diye sordu. "Evet, ev arıyorum kendim için" diyen Nilperi Şahinkaya'nın uzun yıllardır oturduğu Bebek semtinden neredeyse yüzde 300 oranında yükselen ev kiralarından dolayı taşınmak zorunda kaldığı ve bu nedenle rotasını Etiler'e çevirdiği öğrenildi. Güzel oyuncu, sevgilisiyle önceki gün yeni ev arayışına girdi.

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                    Haberler Saklambaç ATV'nin yeni dizisi 'Aldatmak' ilk tanıtımıyla büyük ilgi topladı! | Saklambaç haberleri...
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