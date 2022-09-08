ATV'nin yeni dizisi 'Aldatmak' ilk tanıtımıyla büyük ilgi topladı! | Saklambaç haberleri...

ATV'nin merakla beklenen "Aldatmak" dizisinin ilk bölüm tanıtımı izleyici ile buluştu. Aldatmak'ın yayınlanan ilk bölüm fragmanı diziye dair merak edilenleri artırdı. İzleyicileri sezon boyunca atv ekranına kilitlemeye hazırlanan dizi usta oyunculukları ve çarpıcı hikâyesiyle çok beğenilecek. Duayen oyuncu Vahide Perçin'in hakim Güzide Yenersoy karakterine hayat verdiği 'Aldatmak' dizisi çarpıcı hikayesi, usta işi senaryosu, zengin oyuncu kadrosu ve prodüksiyonu ile sezona damgasını vuracak.
GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU
Gündem yaratacak güçlü öyküsüyle yeni sezonda izleyiciyi ekran başına kilitleyecek 'Aldatmak'ın oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin ve Feyza Sevil Güngör gibi isimler yer alıyor.
MİKANOS HATIRASI
Sosyetik iş adamı İzzet Antebi ile aşkı doludizgin devam eden Tuvana Türkay, bir süredir sevgilisiyle Mikanos'ta tatilde. Antebi'nin eski eşi Didem Sarı nedeniyle sıkıntılı günler geçiren güzel oyuncu, Yunanistan'dan paylaştığı bu kareyle de "Her şey yolunda" mesajı verdi.