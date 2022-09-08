ATV'nin yeni dizisi 'Aldatmak' ilk tanıtımıyla büyük ilgi topladı! | Saklambaç haberleri...





'AKİL'LI OLUN!

Pelin Akil, geçtiğimiz haftalarda kendisine Instagram yoluyla hakaret eden bir kişiden davacı olmuştu. "Eğer susarsam bu çirkinliğin önünü kesemem" diyen güzel oyuncu, dün kendisine çirkin hakaretlerde bulunan kişiyle ilgili verilen kararı paylaştı. Hakaretler yağdıran kişi, bin 120 TL adli para cezasına çarptırıldı. Pelin Akil, karar sonrası şöyle dedi: "Nasıl olsa bulunmaz, aman hesabım sahte nereden bulacaklar, bulamazlar diye insanlara hakaret edenler oluyor ya; etmesinler!"