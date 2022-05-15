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    Şevval Şahin Instagram'dan yaptığı paylaşımla tepkileri üzerine çekti!

    Şevval Şahin önceki gün Instagram'dan yaptığı paylaşımla tepkileri üzerine çekti. Bir avuç dolusu vitamin takviyesini takipçileriyle paylaşan Miss Turkey 2018 birincisi kötü olmakla eleştirildi. İşte sizler için derlediğimiz 15 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Kötü model!

    Henüz 22 yaşındaki Şevval Şahin, önceki gün Instagram'da yaptığı paylaşımla olay oldu. Bir avuç dolusu vitamin takviyesi içen Miss Turkey 2018 birincisi, takipçilerine kötü örnek olmakla eleştirildi. Daha önceki bir röportajında "Bizim aldığımız takviyeler sadece yüzde 10 fark yaratıyormuş vücudumuzda. O yüzden takviye çok almıyorum" demişti. Şevval Şahin'in önceki gün ise avucundaki tam 7 hapı birden içmesi "Fazla takviye alsa demek eczaneyi yutacak" esprileri yaptırdı.



    BİR DERİ BİR KEMİK
    Son dönemde verdiği kilolarla adeta bambaşka biri olan Pelin Karahan, son karesiyle şaşırttı. Neredeyse kemikleri sayılan iki çocuk annesi güzel oyuncuya bu kez "Biraz kilo al" yorumları yağmaya başladı.



    YENİ FİLM GELİYOR
    Ekranların ve sahnelerin güzel ismi Hande Subaşı, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Yakın bir arkadaşı ile birlikte alışverişe çıkan Subaşı, erken saatlerde geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Yaz aylarında yeni sinema filmi için start vereceklerini söyleyen güzel oyuncu, neşeli ve samimi tavırlarıyla da dikkat çekti.



        'CAN'DAN SEVGİ
        Can Yaman sevgisi İtalya'da bambaşka bir hal aldı. Miriam adlı bir İtalyan, Roma'da bulunan Mercatorum Üniversitesi'nden mezun olurken bitirme tezi konusu olarak Can Yaman'ı seçti. Yakışıklı oyuncu hakkında 110 sayfalık bir tez yazan İtalyan genç kadın, Can Yaman için de "Birçok yönden fark yaratmış. Profesyonel ve mükemmeliyetçi" dedi. Miriam adlı İtalyan güzel, tezi Can Yaman'a şahsen teslim etmek istediğini dile getirdi.



        MİRAY'A ÇEKMİŞ!
        Güzel oyuncu Miray Daner, kedisiyle bu karesini paylaştı. Hamile olan can dostuyla böyle fotoğraf çektiren güzel oyuncununun, Betty isimli kedisiyle gözlerinin benzerliği "Miray'a çekmiş" esprileri yaptırdı.



        SEÇKİN KONSER
        Ece Seçkin, geçtiğimiz akşam Ankara'da bulunan Başkent Üniversitesi'nin düzenlediği bahar şenliklerinde sahne aldı. Sahnesindeki olağanüstü şov görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan güzel yıldız, elindeki sis tabancası ile binlerce kişiye eğlenceli ve coşku dolu dakikalar yaşattı. Magazin gündeminde konuşulan 'Türkiye'de sahne şovu yok' tartışmalarına Ece Seçkin'in sevenleri sanatçı adına cevap verdi.



            SOYADI İSYANI
            Geçtiğimiz ocak ayında avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden sunucu Ece Erken, reddi miras kararında bulunduğunu açıklamıştı. Eşinin ani vefatının ardından Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesiyle karşı karşıya gelen Erken, yeni bir hamlede bulundu. Daha önce, "Eşimin saatini bile istediler." açıklamasını yapan ünlü sunucu, Instagram hesabında yer alan "Mahmutyazıcıoğlu" soyadını kaldırdı. Durumu fark eden bir takipçisi de Ece Erken'e "Eşinizin soyadını neden sildiniz?" sorusunu yöneltti. O kullanıcıya yanıt veren Erken, "Yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için... Her gün daha da iğrenç şeyler duyuyorum." açıklamasını yaptı.



            TANIYANA AŞKOLSUN
            Deniz Seki, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Bakü'de sahne alan ünlü şarkıcı, konser öncesi kuliste verdiği pozları Instagram hesabında yayınladı. Oldukça ağır bir makyajla kamera karşısına geçen Seki, kendisini Jennifer Lopez'e benzetti. Takipçileri ise ünlü sanatçıyı tanımakta zorlandı. "Bu kim?", "Tanıyamadım" yorumlarının yapıldığı Deniz Seki, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Seren Serengil'e benzetilirken bazıları Bülent Ersoy'a benzetti.



            GÜZEL BULUŞMA
            Meryem Uzerli ile Hadise, önceki akşam dünyaca ünlü bir markanın İstanbul'daki davetinde buluştu. Alman asıllı güzel oyuncu, her zamanki mütevazılığıyla güzel popçuya övgüler yağdırdı. Meryem Uzerli'nin "Hadise'nin Almanya'da ve dünyadaki en büyük hayranlarından biriyim" sözleri üzerine güzel popçu da "Meryem, tanıdığım en güzel kalplerden" biri yorumu yaptı. İkili, gece boyunca da bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



                HASRET GİDERDİ
                Sosyetik güzel Burcu Şendir, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Yoğun bir haftayı geride bıraktığını söyleyen Şendir: "Benim için biraz yoğun bir hafta oldu. Bugünde uzun süredir görmediğim arkadaşlarımla buluşacağım" açıklamasında bulundu.



                GENLERE TEŞEKKÜR
                Aldığı eğitim, sesi, aileden gelen genetik miras için Allah'a her gün şükreden sanatçı Yonca Lodi "Ailemden gelen genetik bir miras var. Annemin sesi güzel. Babamın sesi de güzeldi. Genetik miras çok önemli bir şey. Hem eğitim hem sahne hem genetik miras birleşince değerli bir şey ortaya çıktı bende. Bu Allah'tan bana bir hediye. Bunun için şükretmediğim, tek bir günüm olmadı." diyor. İşini yaparken yorulmaktan, saatlerce sahnede olmaktan, koşuşturmaktan zevk aldığını o yorgunlukla evine dönmekten çok mutlu olduğunu 'N Alaçatı Dergisi'ne anlatan Yonca Lodi, yeni projelerini teker teker hayata geçireceğinin müjdesini verdi.



                NEŞESİ YERİNDE
                Ekranların güzel oyuncusu Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Henüz tatil planı yapmadığını belirten Damla, "Ailemin yanına gidebilirim. Ailecek yurtdışı tatil planımız olabilir" diyerek muhabirlerin yanından ayrıldı.



                    ANNESİNİN BALI
                    Ceyda Ateş'in Buğra Toplusoy'dan olan kızı, sevimliliğiyle şimdiden fenomen oldu. Minik Talia, önceki gün annesine verdiği bu pozla "Maşallah" dedirtti. Minik kızın annesiyle olan benzerliği de gözden kaçmadı.



                    GÜÇ SAVAŞLARI SÜRÜYOR
                    Ekranların adından çok bahsettiren dizisi 'Yalnız Kurt' heyecan dolu on altıncı bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Dizi, on altıncı bölüm etiketi #DünyaDüzeni ile sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında yer aldı. Son bölümde; düştüğü bu durum neticesinde canına kıymaya karar vermiştir. Kendisine şantaj yapılan görüntüler karısına da gönderilmiştir. Hakim bu ağır şantajla yaşayamaz hale gelir. Altay bir terslik olduğunu anlar Hakim'in odasına yönelir. O sırada hakimin odasından silah sesi gelir. Altay kapıyı kırarak kalem memuruyla içeriye girer ve Hakim'in kendisini kalbinden vurduğunu görürler. Hakim, Altay'ın kollarında can verir.



                    FİLM MÜJDESİ
                    Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı'nın yaptığı, senaryosunu ise Olcay Onur Kaya ve Ömer Faruk Yardımcı'nın kaleme aldığı filmin ilk çekim günü kahkahalarla geçerken, filmin yıldızları Ahmet Kural ve Ecem Erkek ilk çekim gününün hatırası olarak objektiflere birbirinden eğlenceli pozlar verdi. Eğlenceli hikayesiyle seyirciyi farklı bir maceraya davet eden 'Müjdemi İsterim' filminin başrollerinde Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür ve İlker Aksum yer alıyor.



                        İKONCAN SEFADA
                        Sosyetenin en çok gezen isimlerinden Eda Taşpınar, bu kez rotasını Bozcaada'ya çevirdi. Şimdilik tenha olan adanın keyfini süren ikoncan, sade tarzıyla da rahatlığından ödün vermiyor.



                        USTA CAZ YAPTI
                        Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, geçtiğimiz akşam "Erol Evgin Caz Söylüyor" konseriyle müzikseverlerle buluştu. Sanatçının, 52 yıllık müzik kariyerinde verdiği ilk caz konserine İstanbullu müzikseverler büyük ilgi gösterdi.



                        HER YERDE GÜZEL
                        Sosyete ve magazin dünyası, önceki gün 'Grace'in Büyülü Dünyası' isimli özel davette buluştu. Davete katılan Burcu Esmersoy güzelliğiyle göz doldurdu.

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                        İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’den PKK açıklaması
                        Haberler Saklambaç Şevval Şahin Instagram'dan yaptığı paylaşımla tepkileri üzerine çekti!
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