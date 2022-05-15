Şevval Şahin Instagram'dan yaptığı paylaşımla tepkileri üzerine çekti!





GENLERE TEŞEKKÜR

Aldığı eğitim, sesi, aileden gelen genetik miras için Allah'a her gün şükreden sanatçı Yonca Lodi "Ailemden gelen genetik bir miras var. Annemin sesi güzel. Babamın sesi de güzeldi. Genetik miras çok önemli bir şey. Hem eğitim hem sahne hem genetik miras birleşince değerli bir şey ortaya çıktı bende. Bu Allah'tan bana bir hediye. Bunun için şükretmediğim, tek bir günüm olmadı." diyor. İşini yaparken yorulmaktan, saatlerce sahnede olmaktan, koşuşturmaktan zevk aldığını o yorgunlukla evine dönmekten çok mutlu olduğunu 'N Alaçatı Dergisi'ne anlatan Yonca Lodi, yeni projelerini teker teker hayata geçireceğinin müjdesini verdi.