Şevval Şahin Instagram'dan yaptığı paylaşımla tepkileri üzerine çekti!

Henüz 22 yaşındaki Şevval Şahin, önceki gün Instagram'da yaptığı paylaşımla olay oldu. Bir avuç dolusu vitamin takviyesi içen Miss Turkey 2018 birincisi, takipçilerine kötü örnek olmakla eleştirildi. Daha önceki bir röportajında "Bizim aldığımız takviyeler sadece yüzde 10 fark yaratıyormuş vücudumuzda. O yüzden takviye çok almıyorum" demişti. Şevval Şahin'in önceki gün ise avucundaki tam 7 hapı birden içmesi "Fazla takviye alsa demek eczaneyi yutacak" esprileri yaptırdı.
BİR DERİ BİR KEMİK
Son dönemde verdiği kilolarla adeta bambaşka biri olan Pelin Karahan, son karesiyle şaşırttı. Neredeyse kemikleri sayılan iki çocuk annesi güzel oyuncuya bu kez "Biraz kilo al" yorumları yağmaya başladı.
YENİ FİLM GELİYOR
Ekranların ve sahnelerin güzel ismi Hande Subaşı, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Yakın bir arkadaşı ile birlikte alışverişe çıkan Subaşı, erken saatlerde geldiği AVM'de bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Yaz aylarında yeni sinema filmi için start vereceklerini söyleyen güzel oyuncu, neşeli ve samimi tavırlarıyla da dikkat çekti.