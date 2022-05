Şevval Şahin Instagram'dan yaptığı paylaşımla tepkileri üzerine çekti!

'CAN'DAN SEVGİ

Can Yaman sevgisi İtalya'da bambaşka bir hal aldı. Miriam adlı bir İtalyan, Roma'da bulunan Mercatorum Üniversitesi'nden mezun olurken bitirme tezi konusu olarak Can Yaman'ı seçti. Yakışıklı oyuncu hakkında 110 sayfalık bir tez yazan İtalyan genç kadın, Can Yaman için de "Birçok yönden fark yaratmış. Profesyonel ve mükemmeliyetçi" dedi. Miriam adlı İtalyan güzel, tezi Can Yaman'a şahsen teslim etmek istediğini dile getirdi.