KABUK'UNU KIRIYOR

Alternatif müziğin güçlü kadın vokallerinden Su Soley, 13 Mayıs'ta yayınlanacak olan Kabuk isimli albümünün çıkışı için gün sayıyor. Albümü için çok heyecanlı olan güzel şarkıcı, şunları söyledi: "Düştüm, kalktım, dizlerim paramparça oldu yollarda. Fakat o izlerimi de çok sevdim. İşimi o kadar gönülden sevdim ki sonunda Tanrı beni gördü ve kendi kabuğumu kırmaya başlıyorum.