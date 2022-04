TATLI PARA!

2019'dan beri ünlü bir dondurma markasının yüzü olan Aleyna Tilki, anlaşma yineledi. Son şarkısı "Take It Or Leave It" ve klibiyle çok konuşulan 22 yaşındaki ünlü popçu, anlaşmasını yeniledi. Aynı dondurma markası için yeniden anlaşma yapan Aleyna Tilki'nin bu seneki kazancının ise 2 milyon TL olduğu iddia edildi. Reklamın bu yılki teması da "Aşkta kural tanıma, ilk adımı at" oldu.