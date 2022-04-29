Pop müziğin güçlü sesi İrem Derici, bugün sözü ve müziği Bilal Sonses'e; düzenlemesi ise Mustafa Ceceli'ye ait yeni şarkısı "Ara Sıra" ile dijital platformlarda yerini aldı. Yeni şarkı için çektirdiği fotoğraflarıyla göz kamaştıran Derici, yoğun konser maratonuna da start veriyor.
FORM DEMETİ
Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren Demet Şener, yıllara meydan okuyor. Düzenli spor ve dengeli beslenmeyle fit görüntüsünü koruyan 45 yaşındaki Şener, önceki gün de kilometrelerce bisiklet binerek yaza iddialı bir giriş yapacağının sinyalini verdi.
TATLI PARA!
2019'dan beri ünlü bir dondurma markasının yüzü olan Aleyna Tilki, anlaşma yineledi. Son şarkısı "Take It Or Leave It" ve klibiyle çok konuşulan 22 yaşındaki ünlü popçu, anlaşmasını yeniledi. Aynı dondurma markası için yeniden anlaşma yapan Aleyna Tilki'nin bu seneki kazancının ise 2 milyon TL olduğu iddia edildi. Reklamın bu yılki teması da "Aşkta kural tanıma, ilk adımı at" oldu.