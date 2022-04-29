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    İrem Derici yeni şarkısı "Ara Sıra"yı çıkardı

    Pop müziğin güçlü sesi İrem Derici, bugün sözü ve müziği Bilal Sonses'e; düzenlemesi ise Mustafa Ceceli'ye ait yeni şarkısı "Ara Sıra" ile dijital platformlarda yerini aldı. Yeni şarkı için çektirdiği fotoğraflarıyla göz kamaştıran Derici, yoğun konser maratonuna da start veriyor. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 29 Nisan tarihli Saklambaç haberleri.

    Bugün İrem günü

    Pop müziğin güçlü sesi İrem Derici, bugün sözü ve müziği Bilal Sonses'e; düzenlemesi ise Mustafa Ceceli'ye ait yeni şarkısı "Ara Sıra" ile dijital platformlarda yerini aldı. Yeni şarkı için çektirdiği fotoğraflarıyla göz kamaştıran Derici, yoğun konser maratonuna da start veriyor.

    FORM DEMETİ
    Bir dönem podyumlarda fırtınalar estiren Demet Şener, yıllara meydan okuyor. Düzenli spor ve dengeli beslenmeyle fit görüntüsünü koruyan 45 yaşındaki Şener, önceki gün de kilometrelerce bisiklet binerek yaza iddialı bir giriş yapacağının sinyalini verdi.

    TATLI PARA!
    2019'dan beri ünlü bir dondurma markasının yüzü olan Aleyna Tilki, anlaşma yineledi. Son şarkısı "Take It Or Leave It" ve klibiyle çok konuşulan 22 yaşındaki ünlü popçu, anlaşmasını yeniledi. Aynı dondurma markası için yeniden anlaşma yapan Aleyna Tilki'nin bu seneki kazancının ise 2 milyon TL olduğu iddia edildi. Reklamın bu yılki teması da "Aşkta kural tanıma, ilk adımı at" oldu.

        AİLE BOYU HEYECAN
        Tolgahan Sayışman'ın sahibi olduğu Han Medya'nın yapımını üstlendiği polisiye komedi türündeki "Aynasız Haluk" filminin galası yapıldı. Başrolünde Sayışman ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin eşlik ettiği film 29 Nisan'da vizyonda. Galanın ev sahipliğini yapan ünlü oyuncuyu, eşi Almeda Abazi ile oğlu Efehan da yalnız bırakmadı. Galaya katılanlar arasında bulunan Murat Dalkılıç da objektiflerin karşısına oyuncu sevgilisi Sitare Akbaş ile beraber geçti. Doğan SAVAŞ

        ŞIKLIĞA DAVET
        Burcu Şendir, yine kural bozmadı. Vitelli Design Studio'nun yeni mağaza açılışına katılan sosyetik, baştan aşağıya lüks markalardan oluşan tarzıyla bir kez daha şıklığı için binlerce TL'yi gözden çıkardığını gösterdi.

        KARDEŞ UYUMU
        Bensu Soral'ın aklı ailesiyle gittiği Cannes'da kaldı. Lüks tatil bölgesinden şimdilerde ilk bebeğine hamile olan ablası Hande Soral'la çektirdiği bu kareyi paylaşan güzel oyuncu, "Kardeş sevgisi" yazdı. Hande Soral ile Bensu Soral'ın uyumlu tarzı da gözden kaçmadı.

            JUSTİN'DEN HÜLYA'YA DESTEK
            Hülya Avşar, yeni şarkısı "Sen Aşk Mısın?" ile bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı. Yaz boyunca Bodrum, Çeşme, Kıbrıs, İstanbul konserlerine Ayvalık'tan gidip gelecek olan Avşar Kızı, sosyal medyadan da espriyi patlattı. Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın "29 Nisan'da gerçek şarkı ve video geliyor" şeklinde attığı tweet'i paylaşan Hülya Avşar, şunu söyledi: "Justin'cim; şarkıma gösterdiğin ilgiye çok teşekkür ederim. Beklediğine değecek."

            BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
            Oyuncu çift Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel, önceki gün Ulus'taki bir hastane çıkışı görüntülendi. Rutin kontrol yaptıran çift, çıkışta yaz aylarında İtalya'da evlenecekleri iddialarıyla ilgili konuştu. Henüz düğün yeri ve tarihini netleştirmeyen ünlü çift, "İtalya düşünülmedi ama detaylar işlere göre belli olacak" dedi. Aydın HAMZA

            UYGUN ADIM MARŞ
            Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Hızlı tempoda yürüyen güzel oyuncu, karşısında objektifleri görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. "Dalmışım sizi hiç fark etmedim" diyen Hazal Filiz Küçükköse, sporuna ara vermeden yürümeye devam etti. Aydın HAMZA

                BAYRAM HEDİYESİ
                Cansu Kurtcu'dan müzikseverlere bayram hediyesi! 'Kalbim Ellerinde' şarkısıyla bugün dinleyicileriyle buluşmanın heyecanını taşıyan başarılı şarkıcı, tüm sezon da konserleriyle sahnede olacak. Cansu Kurtcu, Çatalca sahilde çekilen şarkının klibinde klasik araba tutkusunu gözler önüne serdi.

                SU GİBİ!
                Kıvanç Tatlıtuğ'un bir dergiye verdiği pozlar, sosyal medyayı salladı. Masmavi gözleriyle suyun içerisinde poz veren yakışıklı oyuncunun karesi, dünya çapında yankı buldu. Kıvanç Tatlıtuğ'un sosyal medyada paylaşılan bu karesine dünyaca ünlü moda devi Valentino "Kıvanç Tatlıtuğ'u Valentino giyerken görmek çok güzel" diye yazdı.

                KABUK'UNU KIRIYOR
                Alternatif müziğin güçlü kadın vokallerinden Su Soley, 13 Mayıs'ta yayınlanacak olan Kabuk isimli albümünün çıkışı için gün sayıyor. Albümü için çok heyecanlı olan güzel şarkıcı, şunları söyledi: "Düştüm, kalktım, dizlerim paramparça oldu yollarda. Fakat o izlerimi de çok sevdim. İşimi o kadar gönülden sevdim ki sonunda Tanrı beni gördü ve kendi kabuğumu kırmaya başlıyorum.
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                Haberler Saklambaç İrem Derici yeni şarkısı "Ara Sıra"yı çıkardı
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