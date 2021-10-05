Can Yaman’ın İtalya’da aşk şovu sürüyor! Diletta Leotta ile ayrıldığı konuşulan oyuncu o isimle yakınlaştı

İtalyan spiker sevgilisi Diletta Leotta'dan ayrıldığı iddia edilen Can Yaman, yeni rol arkadaşı Francesca Chillemi'yle aşk şovuna başladı.
"Sandokan" dizisi öncesi İtalyanca olan "Violet Like the Sea" projesinde ünlü oyuncu Francesca Chillemi ile başrol oynayan Yaman, önceki gün paylaştığı pozuyla kafa karıştırdı. Chillemi'nin, Can Yaman'a aşk dolu bakışları dikkatlerden kaçmadı.
Kimileri oyuncunun yeni reklam peşinde olduğunu söylerken kimileri de İtalyan güzelin kalbini Can Yaman'a kaptırdığı yorumunu yaptı.