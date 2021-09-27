Antalya'da eğlenceye adeta servet ödendi! Black Coffee konserinde 1 loca 166 bin TL

Antalya'nın en önemli otelleri arasında yer alan Regnum Carya'nın yeni plajı Alia Beach'in açılışında dünyaca ünlü DJ Black Coffee sahne aldı. İstanbul sosyetesinin büyük rağbet gösterdiği partide birçok ünlü isim de hazır bulundu.
Günler öncesinden locaların yok sattığı parti için adeta servet değerinde ödemeler yapıldığına bizzat şahit oldum. Benim de çaldığı parçaları büyük bir zevkle dinlediğim biri olan Black Coffee'de localar adeta kapışıldı.
'Afropolitan House' tarzı müzikle Türkiye'de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Black Coffee'de sahne yanı olan (A Locaları- 16 bin Euro'dan yani yaklaşık 166 bin liradan), (B Locaları- 12 bin Euro'dan yani yaklaşık 125 bin liradan), (C Locaları- 10 bin Euro'dan yani yaklaşık 104 bin liradan) satıldı. Birçok ünlü isim bu partiyi kaçırmamak için özel jetlerle uçtu, hem de uçaklarda yer kalmadı. Son günlerin en çok konuşulan partisi oldu diyebilirim.