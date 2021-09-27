Antalya'da eğlenceye adeta servet ödendi! Black Coffee konserinde 1 loca 166 bin TL

Tabii masada erkek muhabbeti olduğu için ya araba konuşuldu ya da saat. Bu sosyetik arkadaşım dünyaca ünlü saat markası Patek Philippe'den saat almak için Türkiye'de sıraya yazıldığını söyledi. Sıraya yazılmış ama Patek Philippe Nautilus Chocolate Dial modelini almak için Türkiye'den 60 kişinin daha sırada olduğunu söyledi. Yani ben geldim saati alıyorum yok. Sıra size gelecek ve bu saati alacaksınız. Ve sıra beklediğiniz bu saat içinde 1 milyon 507 bin 664 lira da ödemeniz gerekiyor. Ben bu kadar yazabiliyorum. Gerisini siz düşünün…