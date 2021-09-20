Begüm Kütük: Ajda Pekkan'ın taklidini yaparak büyüdüm

Begüm Kütük, önceki gün Küçükçiftlik Park'taki Ajda Pekkan konserini eşi Erdil Yaşaroğlu ile birlikte izlemeye gitti. Kütük, çocukluğundan beri Pekkan'a hayran olduğunu söyledi.
Oyuncu, ilkokula gittiği yıllarda müsamerede Ajda Pekkan taklidi yaptığını söyleyerek, "Benim çocukluk idolüm Ajda Pekkan. Onun taklidini yaparak büyüdüm" diye konuştu.
Pop müziğin Süperstar'ı Ajda Pekkan, bir gece kulübüne dönüşerek misafirlerini ağırlayan KüçükÇiftlik Park'ta ilk kez sahne aldı.
Oyuncu, ilkokula gittiği yıllarda müsamerede Ajda Pekkan taklidi yaptığını söyleyerek, "Benim çocukluk idolüm Ajda Pekkan. Onun taklidini yaparak büyüdüm" diye konuştu.
Pop müziğin Süperstar'ı Ajda Pekkan, bir gece kulübüne dönüşerek misafirlerini ağırlayan KüçükÇiftlik Park'ta ilk kez sahne aldı.