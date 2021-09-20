Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Begüm Kütük: Ajda Pekkan'ın taklidini yaparak büyüdüm

    Oyuncu Begüm Kütük, Ajda Pekkan konserini eşi Erdil Yaşaroğlu ile birlikte izlemeye gitti. Çocukluğundan beri Pekkan'a hayran olduğunu söyleyen Kütük, "Onun taklidini yaparak büyüdüm" dedi.

    Doğan Savaş
    Süper taklitçi
    Begüm Kütük, önceki gün Küçükçiftlik Park'taki Ajda Pekkan konserini eşi Erdil Yaşaroğlu ile birlikte izlemeye gitti. Kütük, çocukluğundan beri Pekkan'a hayran olduğunu söyledi.

    Oyuncu, ilkokula gittiği yıllarda müsamerede Ajda Pekkan taklidi yaptığını söyleyerek, "Benim çocukluk idolüm Ajda Pekkan. Onun taklidini yaparak büyüdüm" diye konuştu.




    Pop müziğin Süperstar'ı Ajda Pekkan, bir gece kulübüne dönüşerek misafirlerini ağırlayan KüçükÇiftlik Park'ta ilk kez sahne aldı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Emekliye en az 1.711 TL
    Haberler Saklambaç Begüm Kütük: Ajda Pekkan'ın taklidini yaparak büyüdüm
        SON DAKİKA