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    Ayla Çelik ve Hakan Altun 'Hakkı Yalçın Şarkıları' için harekete geçti!

    Müzik dünyasının iki başarılı ismi Ayla Çelik ve Hakan Altun sürpriz bir proje için bir araya geldi. İkili, Türkiye’nin en önemli söz yazarlarından Hakkı Yalçın’ın yakında çıkacak olan “Hakkı Yalçın Şarkıları” isimli albümünün çıkış parçasına imza attı.

    ‘Seviyoruz hala’

    Aşk şarkılarının duayeni Hakkı Yalçın, Türk müziğine damgasını vuran eserlerini bir araya getirdi. 'Hakkı Yalçın Şarkıları' adlı albümün yakında piyasada olacağı belirtildi.

    Albümün çıkış parçası 'Seviyoruz Hâlâ'yı ise Hakan Altun ile Ayla Çelik seslendirdi. Şarkının klibi de sevenlerini heyecanlandırdı. İkilinin sosyal medyada yayınladığı klibin teaser'ı oldukça ilgi gördü. Yönetmenliğini Bedran Güzel'in yaptığı klibin çekimleri Bodrum'da gerçekleşti. İki aşığı canlandıran Ayla Çelik ve Hakan Altun'un yer aldığı klibin çekimleri 12 saat sürdü. Çelik ve Altun 'Seviyoruz Hâlâ" bugün, Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda...

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    Haberler Saklambaç Ayla Çelik ve Hakan Altun 'Hakkı Yalçın Şarkıları' için harekete geçti!
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