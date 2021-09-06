Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten eşine destek

ATV'nin fenomen dizisi 'Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, önceki gün Vadistanbul'da görüntülendi. Oyuncu, reklam yüzü olduğu Altınyıldız mağazasında yaklaşık bir saat boyunca sezonluk alışveriş yaptı.

PAYLAŞIMCI EŞ

Daha sonra gazetecilerle sohbet eden Özçivit, "Fahriye yeni rolü için at binmeye merak sardı. Ben de ona binicilik hakkında yardımcı olmaya çalışıyorum. Tüm bildiklerimi onunla paylaşıyorum" dedi.

DADI YOK!

Çocukları Karan'a ikinci bir bakıcı tuttukları konuşulan Burak Özçivit, iddiaları yalanladı.