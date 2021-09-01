Son isim de aramızdan ayrıldı! Ferhan Şensoy 70 yaşında hayat sahnesinden çekildi

Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden Ferhan Şensoy, dün tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. 70 yaşında hayata gözlerini yuman efsane ismin kaybı, sevenlerini derinden etkiledi. 2 Temmuz'da iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılan Şensoy'la ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmiştir" denildi.
Ortaoyuncular adlı tiyatro topluluğunun kurucusu olan Şensoy, 26 Şubat 1951'de dünyaya geldi. Usta oyuncu, 1988'de kendisi gibi oyuncu Derya Baykal'la evlendi. 1989'da kızı Müjgan Ferhan ile 1990'da Neriman Derya dünyaya geldi. Çift, 2004'te ayrılsa da dostlukları devam etti. Derya Baykal, eski hayat arkadaşının kaybı için duyduğu üzüntüyü "Ustamı kızlarımın babasını kaybettik. Çok üzgünüm" diyerek dile getirdi.
"CANIM BABACIĞIM, UÇTU GİTTİ GÖKLERE"
Usta ismin oyuncu kızı Derya Şensoy, "Canım babacığım, uçtu gitti göklere" diyerek gözyaşı döktü.