Son isim de aramızdan ayrıldı! Ferhan Şensoy 70 yaşında hayat sahnesinden çekildi

Ortaoyuncular adlı tiyatro topluluğunun kurucusu olan Şensoy, 26 Şubat 1951'de dünyaya geldi. Usta oyuncu, 1988'de kendisi gibi oyuncu Derya Baykal'la evlendi. 1989'da kızı Müjgan Ferhan ile 1990'da Neriman Derya dünyaya geldi. Çift, 2004'te ayrılsa da dostlukları devam etti. Derya Baykal, eski hayat arkadaşının kaybı için duyduğu üzüntüyü "Ustamı kızlarımın babasını kaybettik. Çok üzgünüm" diyerek dile getirdi.