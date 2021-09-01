Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Son isim de aramızdan ayrıldı! Ferhan Şensoy 70 yaşında hayat sahnesinden çekildi

    Ferhan Şensoy, Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden biriydi. 70 yaşında hayat sahnesinden çekildi. Ondan geriye kalan ise ortaoyununun kurucusu olan arkadaşlarıyla çektirdiği bu kareydi...

    Kare yas!

    Türk tiyatrosunun efsane isimlerinden Ferhan Şensoy, dün tedavi gördüğü İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetti. 70 yaşında hayata gözlerini yuman efsane ismin kaybı, sevenlerini derinden etkiledi. 2 Temmuz'da iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırılan Şensoy'la ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "Ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmiştir" denildi.

    Ortaoyuncular adlı tiyatro topluluğunun kurucusu olan Şensoy, 26 Şubat 1951'de dünyaya geldi. Usta oyuncu, 1988'de kendisi gibi oyuncu Derya Baykal'la evlendi. 1989'da kızı Müjgan Ferhan ile 1990'da Neriman Derya dünyaya geldi. Çift, 2004'te ayrılsa da dostlukları devam etti. Derya Baykal, eski hayat arkadaşının kaybı için duyduğu üzüntüyü "Ustamı kızlarımın babasını kaybettik. Çok üzgünüm" diyerek dile getirdi.

    "CANIM BABACIĞIM, UÇTU GİTTİ GÖKLERE"
    Usta ismin oyuncu kızı Derya Şensoy, "Canım babacığım, uçtu gitti göklere" diyerek gözyaşı döktü.

        Hamileliğinin son aylarında olan Müjgan Ferhan Şensoy da "Çok ama çok üzgünüm. Seni çok seviyorum babacım" sözleriyle acısını dile getirdi.

        Hafızalara kazınan bu fotoğraf, 1987'de "İstanbul'u Satıyorum" adlı tiyatro oyununda çekilmişti. Karedeki isimler, Münir Özkul, Erol Günaydın, Rasim Öztekin ve Baykal Kent'ti. Ferhan Şensoy ise fotoğrafta hayatta olan son kişiydi. Dün, o da hayatını kaybetti. Usta isim, 2 Eylül'de toprağa verilecek. Şensoy'un cenazesi Teşvikiye Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Balıkçılar Vira Bismillah dedi
        Haberler Saklambaç Son isim de aramızdan ayrıldı! Ferhan Şensoy 70 yaşında hayat sahnesinden çekildi
            SON DAKİKA