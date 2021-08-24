atv gündüz kuşağı yeni yüzleriyle sezona kaldığı yerden devam ediyor! Müge Anlı, Esra Erol, Zahide Yetiş bomba gibi geliyor

"Müge Anlı İle Tatlı Sert", "Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane" ve "Esra Erol'da" 30 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak.

MÜGE ANLI HASRETİ BİTİYOR

Sabah kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", 30 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluşacak. Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak.

YENİ SEZON BOL SÜRPRİZLİ

13 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, 30 Ağustos Pazartesi saat 16.20'de atv'de başlıyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam edecek.

KAZANAN ALTINLARI ALACAK

"Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane" 30 Ağustos Pazartesi günü saat 14.00'te başlıyor. Hafta içi her gün izleyici ile buluşacak programda her gün 5 çift yarışacak. Çiftler maharetlerini markette, mutfakta ve sofrada birbirleriyle paylaşacak. Haftanın finalinde kazanan çift, altınların sahibi olacak.