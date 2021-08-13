Deniz Akkaya ile Efe Önbilgin cephesinde yeni gelişme! Deniz Akkaya kılıcını çekti hukuki süreç yeniden başladı

Ünlü model, Önbilgin ve avukatının terör örgütü üyelerine yakın olduğunu ima etti. Sosyal medyada arka arkaya paylaşımlar yapan Akkaya, "Türkiye'den kaçan tüm yapı Londra'da saklanmakta. Sen buradan kaçan kirli kişilere orada oturma izni alırsan sana da bunun hesabını sorarlar. Ben ne böyle yapışkan bir avukat müsveddesi ne de böyle baba müsveddesi gördüm. Ayşe bıktı. Ayşe, saçma salak mahkemeler nedeniyle babasını her yerde blokladı. Konu Ayşe değil benim sosyal medya hesabımı kapattırmak" dedi.