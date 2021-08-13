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    Deniz Akkaya ile Efe Önbilgin cephesinde yeni gelişme! Deniz Akkaya kılıcını çekti hukuki süreç yeniden başladı

    Deniz Akkaya ile kızı Ayşe’nin babası Efe Önbilgin arasındaki hukuki süreç yeniden başladı. Eski manken, Önbilgin’i terör örgütüne yakın olmakla suçladı. Akkaya, “Türkiye’den kaçan FETÖ’cü yapı, Londra’da saklanıyor. Oradaki uygunsuz işlere imza atanlara türlü dalavere ile oturum izni verilmesine bu arkadaşlar vesile oluyor...” dedi.

    Deniz efelendi!

    Efe Önbilgin, 11 yaşındaki kızlarının bikinili fotoğraflarını Deniz Akkaya'nın sosyal medyada paylaşması üzerine Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu. Akkaya'nın çocuklarının fotoğraflarını ticari ve reklam amaçlı kullandığını ileri süren Önbilgin, o paylaşımların kaldırılmasını talep etmişti. Mahkeme, Önbilgin'in talebini reddetti. Önbilgin, çıkan karar sonrası İstinaf Mahkemesi'ne başvurarak itirazda bulundu. Mahkeme, davanın tekrardan görülmesine karar verdi. İkili arasındaki dostluk rüzgarı kısa sürdü. Ve Deniz Akkaya tekrar kılıcını çekti.

    AKKAYA KIZGIN
    Bazı açılışlarda sunuculuk yapan Deniz Akkaya, eski eşinin kendisini hedef seçmesine çok sert cevap verdi.

    Ünlü model, Önbilgin ve avukatının terör örgütü üyelerine yakın olduğunu ima etti. Sosyal medyada arka arkaya paylaşımlar yapan Akkaya, "Türkiye'den kaçan tüm yapı Londra'da saklanmakta. Sen buradan kaçan kirli kişilere orada oturma izni alırsan sana da bunun hesabını sorarlar. Ben ne böyle yapışkan bir avukat müsveddesi ne de böyle baba müsveddesi gördüm. Ayşe bıktı. Ayşe, saçma salak mahkemeler nedeniyle babasını her yerde blokladı. Konu Ayşe değil benim sosyal medya hesabımı kapattırmak" dedi.

        Efe Önbilgin, kızının bikini ile pozlarının paylaşılmasına karşı çıktı.

        TEPKİ VAR
        Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde kızının bikinili fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşınca büyük tepki almıştı. Akkaya, bu tepkilere ise sessiz kalmıştı.
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        Haberler Saklambaç Deniz Akkaya ile Efe Önbilgin cephesinde yeni gelişme! Deniz Akkaya kılıcını çekti hukuki süreç yeniden başladı
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