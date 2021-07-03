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    Hande Yener ve Berksan da orada: Boğaz'ın incisi Sortie, görkemli bir davetle kapılarını misafirlerine açtı!

    Boğaz'ın incisi Sortie, görkemli bir davetle kapılarını misafirlerine açtı! Eğlence sektörünün duayen isimlerinden Ergun Yıldız’ın işletmesini yaptığı mekanın açılışına birçok sosyetik isim katıldı. Başarılı şarkıcılar Hande Yener ve Berksan, Sortie’nin içinde açtıkları Ello isimli Lübnan restoranlarıyla gecede ayrı bir heyecan yaşadı.

    Para değil kapris

    Boğaz'ın incisi Sortie, görkemli bir davetle kapılarını misafirlerine açtı! Eğlence sektörünün duayen isimlerinden Ergun Yıldız'ın işletmesini yaptığı mekanın açılışına birçok sosyetik isim katıldı.

    Başarılı şarkıcılar Hande Yener ve Berksan, Sortie'nin içinde açtıkları Ello isimli Lübnan restoranlarıyla gecede ayrı bir heyecan yaşadı.

    BODRUM'A GÖZ DAĞI VERDİ
    Berksan, bir dönem küs olduğu Hande Yener için "Bizim aramıza para falan giremez. Biz çok sevgiden bunları yaşadık. Kapristi, birbirimize kapris yapmıştık hani artistiz ya oradan geliyor" diye konuştu.

    Yeni mekanının açılışında yerinde duramayan Hande Yener ise "Burada çocukluğumuz geçti. Mekandaki basamakların sayısını biliyorum. Emin olun bizim eğlencemiz Bodrum'u aratmayacak" dedi.

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    Haberler Saklambaç Hande Yener ve Berksan da orada: Boğaz'ın incisi Sortie, görkemli bir davetle kapılarını misafirlerine açtı!