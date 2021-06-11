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    paylaşılamıyor! Kimisi 'a benzetti kimisi de 'ya...

    , sürekli babası ’a benzetilen oğlunun kendisine de benzediğini söyleyince sosyal medyayı ikiye böldü. Hazal Kaya ile Ali Atay'ın ile setten verdiği pozlara "Maşallah" yorumları yağdı.

    Fiko paylaşılamıyor!

    Ünlü oyuncu , oğlu ile setteki makyaj masasında verdiği pozu "Fiko Mecnun'a yetişti, inanamıyorum" notuyla Instagram'da paylaştı.

    Atay'ın paylaşımına eşi da kayıtsız kalmadı. Kaya, sevimli kareye "Ah… Size çok aşığım" yorumu yaptı.

    Güzel oyuncu, ardından Ali Atay ve Fikret Ali'nin pozuna benzeyen fotoğrafını kendi Instagram hesabında paylaştı. Güzel oyuncu, paylaşımının altına da "Benzer işler. Aşkım biz de birbirimize benzemişiz baya... O zaman bana da mı benziyor?" notunu ekledi.

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