Ünlü oyuncu Ali Atay, oğlu Fikret Ali ile setteki makyaj masasında verdiği pozu "Fiko Mecnun'a yetişti, inanamıyorum" notuyla Instagram'da paylaştı.

Atay'ın paylaşımına eşi Hazal Kaya da kayıtsız kalmadı. Kaya, sevimli kareye "Ah… Size çok aşığım" yorumu yaptı.

Güzel oyuncu, ardından Ali Atay ve Fikret Ali'nin pozuna benzeyen fotoğrafını kendi Instagram hesabında paylaştı. Güzel oyuncu, paylaşımının altına da "Benzer işler. Aşkım biz de birbirimize benzemişiz baya... O zaman Fiko bana da mı benziyor?" notunu ekledi.