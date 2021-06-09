Diyet yapmak yerine kolay kilo vermek için mide küçültme ameliyatı sonrası 70 kilodan 46 kiloya düşen sunucu Seren Serengil, ölümden dönmüştü. Serengil'in sıkıntıları bir türlü bitmedi.
Bu kez de taş düşürmesi sonucu ağrılarla hastaneye giden Serengil'in safra kesesi alınacaktı. Ancak doktorların ortak kararıyla taşın doğal yollarla düşmesi için biraz beklenmesi istendi.
Dün sabaha karşı taş düşüren şarkıcının safra kesesinin alınma ameliyatı da birkaç gün sonra yapılacağı açıklandı.
Uzmanlar mide küçültme ameliyatlarının çok tehlikeli olduğuna dikkat çekti.
İşte uzmanların açıklamaları:
BEDENLE OYNAMA - İÇ HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. OSMAN ERK
Günümüzde tüp mide ameliyatları bazı hekimler tarafından tamamen ticari amaçlarla gerçekleştiriliyor. Oysa bu ameliyatlar kısa sürede çözüm sağlasa da uzun vadede çok ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Sağlıklı beslendiği ve egzersiz yaptığı takdirde kilo veremeyecek insan yok. Özellikle ABD ve Avrupa'da bu tür ameliyatların yasaklanmasına yönelik kampanyalar başladı. Bu tür ameliyatlardan sonra safra kesesinde taş olma ihtimali artıyor. Bakın, vücudun bir fizyolojisi var. Bedeninle oynamayacaksın. Oynadığın takdirde birbiri ardına sorunlar ortaya çıkar. Safra kesesinin vücutta bir görevi var. Karaciğerde üretilmiş olan safraları biriktirerek yemek sonrasında safraları ince bağırsaklara yönlendiriyor. Bu organ ortadan kalktığında bağırsak mikroplarında artış ve vitamin eksikliği görülüyor. Haliyle karaciğere de zarar veriyor. Ben, gerekmedikçe safra kesesi taşı ameliyatları da dahil tüm ameliyatlara karşı çıkıyorum.