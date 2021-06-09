



OPERASYONLAR KEYFİ YAPILIYOR - İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. ÖZGÜR NİFLİOĞLU

Tüp mide ameliyatının yapılması için hastalarda beden kitle indeksinin 40'ın üzerinde olması, ya da beden kitle indeksinin 35 olduğu durumlarda hipertansiyon, uyku apnesi, karaciğer hastalığı ve astım gibi rahatsızlıkların bulunması gerekiyor. Beden kitle indeksi, kilonun boya iki kez bölünmesiyle elde ediliyor. Ne yazık ki günümüzde ameliyatlar estetik gibi keyfi şekillerde uygulanıyor. Bu durum, hayati risklere yol açıyor. Hastaların önce sağlıklı bir beslenme düzeni ile kilo vermeye çalışması, başka çözümü yoksa bu tarz ameliyatlara yönlendirilmesi gerekiyor. Çünkü çoğu hasta ameliyat olacak ve her şey bitecek diye düşünüyor. Evet kilo veriliyor ancak vücudunuz için gerekli olan vitamin ve mineral desteği de kaybediliyor. Ameliyat olan hastalarda bağışıklık sistemi çöküyor bu da kişinin hastalıklara açık hale gelmesine yol açıyor. Herkese obezite cerrahisi ameliyatı yapılmaz.