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    ölümden döndü, uzmanlar mide küçültme ameliyatı ile ilgili uyardı: Dikkat öldürür

    , mide küçültme ameliyatından sonra ölümden döndü. Uzmanlar mide küçültme ameliyatlarının tamamen ticarete döndüğünü belirtip uyardı: Hayatınızı riske etmeye değer mi

    Dikkat öldürür

    Diyet yapmak yerine kolay kilo vermek için mide küçültme ameliyatı sonrası 70 kilodan 46 kiloya düşen sunucu Seren Serengil, ölümden dönmüştü. Serengil'in sıkıntıları bir türlü bitmedi.



    Bu kez de taş düşürmesi sonucu ağrılarla hastaneye giden Serengil'in safra kesesi alınacaktı. Ancak doktorların ortak kararıyla taşın doğal yollarla düşmesi için biraz beklenmesi istendi.



    Dün sabaha karşı taş düşüren şarkıcının safra kesesinin alınma ameliyatı da birkaç gün sonra yapılacağı açıklandı.

    Uzmanlar mide küçültme ameliyatlarının çok tehlikeli olduğuna dikkat çekti.

    İşte uzmanların açıklamaları:




    BEDENLE OYNAMA - İÇ HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. OSMAN ERK
    Günümüzde tüp mide ameliyatları bazı hekimler tarafından tamamen ticari amaçlarla gerçekleştiriliyor. Oysa bu ameliyatlar kısa sürede çözüm sağlasa da uzun vadede çok ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Sağlıklı beslendiği ve egzersiz yaptığı takdirde kilo veremeyecek insan yok. Özellikle ABD ve Avrupa'da bu tür ameliyatların yasaklanmasına yönelik kampanyalar başladı. Bu tür ameliyatlardan sonra safra kesesinde taş olma ihtimali artıyor. Bakın, vücudun bir fizyolojisi var. Bedeninle oynamayacaksın. Oynadığın takdirde birbiri ardına sorunlar ortaya çıkar. Safra kesesinin vücutta bir görevi var. Karaciğerde üretilmiş olan safraları biriktirerek yemek sonrasında safraları ince bağırsaklara yönlendiriyor. Bu organ ortadan kalktığında bağırsak mikroplarında artış ve vitamin eksikliği görülüyor. Haliyle karaciğere de zarar veriyor. Ben, gerekmedikçe safra kesesi taşı ameliyatları da dahil tüm ameliyatlara karşı çıkıyorum.



        OPERASYONLAR KEYFİ YAPILIYOR - İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. ÖZGÜR NİFLİOĞLU
        Tüp         mide ameliyatının yapılması için hastalarda beden kitle indeksinin 40'ın üzerinde olması, ya da beden kitle indeksinin 35 olduğu durumlarda hipertansiyon, uyku apnesi, karaciğer hastalığı ve astım gibi rahatsızlıkların bulunması gerekiyor. Beden kitle indeksi, kilonun boya iki kez bölünmesiyle elde ediliyor. Ne yazık ki günümüzde ameliyatlar estetik gibi keyfi şekillerde uygulanıyor. Bu durum, hayati risklere yol açıyor. Hastaların önce sağlıklı bir beslenme düzeni ile kilo vermeye çalışması, başka çözümü yoksa bu tarz ameliyatlara yönlendirilmesi gerekiyor. Çünkü çoğu hasta ameliyat olacak ve her şey bitecek diye düşünüyor. Evet kilo veriliyor ancak vücudunuz için gerekli olan vitamin ve mineral desteği de kaybediliyor. Ameliyat olan hastalarda bağışıklık sistemi çöküyor bu da kişinin hastalıklara açık hale gelmesine yol açıyor. Herkese obezite cerrahisi ameliyatı yapılmaz.



        YANLIŞ AMELİYATLARIN SONUCU - GENEL CERRAHİ UZMANI PROF. DR. EMİN ERSOY
        Seren Serengil, yanlış ameliyatlar tercih edildiği için bu duruma gelinmiş. Bypass ameliyatı geri alınabilir ancak tüp mide geri alınamaz. Serengil'in önünde uzun bir tedavi süreci var. Bu tarz ameliyatların keyfi yapılması bizim de rahatsız olduğumuz bir durum. 10 kilo fazlası var dite hastaya bu ameliyatı uygulamak hayati risk doğuran sonuçlara yol açabilir.



        70 kilo olduğu için ameliyat olan Serengil'i birçok kişi uyarmıştı.

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            Haberler Saklambaç Seren Serengil ölümden döndü, uzmanlar mide küçültme ameliyatı ile ilgili uyardı: Dikkat öldürür