İkinci evliliği için hazırlıklara başlayan Şeyma Subaşı, yine gündem yarattı. Kızı Melisa'yı kucağına aldıktan sonra Acun Ilıcalı ile 2017'de nikah masasına oturan genç kadın, boşanırken aldığı tazminatla da çok konuşuldu.

Şeyma Subaşı'nın Haziran'da evleneceği Mohammed Al Saloussi'nin 2 milyar dolarlık servetiyle 2020'de yayınlanan 'En Zengin Araplar' listesinde 18'inci sırada yer alması, sosyal medyayı karıştırdı. Ilıcalı'da olduğu gibi evlenmeden önce hamile kalan ve bebeğini Aralık'ta kucağına alacağı konuşulan Şeyma, Twitter'da en çok konuşulanlar listesindeydi.