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    hamile mi? Mohammed Al Saloussi’yi evliliğe ikna etti...

    , hamile kalıp Mohammed Al Saloussi’yi evliliğe ikna etti. 2 milyar dolar serveti olan lı damat, Haziran’daki düğün öncesi Şeyma’ya evlilik sözleşmesi imzalatacak!

    Bir uyanık sen değilsin!

    İkinci evliliği için hazırlıklara başlayan Şeyma Subaşı, yine gündem yarattı. Kızı Melisa'yı kucağına aldıktan sonra Acun Ilıcalı ile 2017'de nikah masasına oturan genç kadın, boşanırken aldığı tazminatla da çok konuşuldu.

    Şeyma Subaşı'nın Haziran'da evleneceği Mohammed Al Saloussi'nin 2 milyar dolarlık servetiyle 2020'de yayınlanan 'En Zengin Araplar' listesinde 18'inci sırada yer alması, sosyal medyayı karıştırdı. Ilıcalı'da olduğu gibi evlenmeden önce hamile kalan ve bebeğini Aralık'ta kucağına alacağı konuşulan Şeyma, Twitter'da en çok konuşulanlar listesindeydi.



    Bu arada Mısırlı damadın, altı aydır aşk yaşadığı Şeyma Subaşı'na evlenmeden sözleşme imzalatacağı ortaya çıktı. Ailesinin isteğiyle yapacağı evlilik sözleşmesiyle 2 milyar dolarlık servetini garanti altına alacak olan Mohammed Al Saloussi için "Şeyma'dan uyanık çıktı" yorumları yapıldı.

    ÇITAYI YÜKSELTTİ
    Şeyma'nın Acun Ilıcalı'dan sonra 2 milyar dolarlık serveti olan Mısırlı iş adamıyla evlenecek olması, "Zenginlik çıtasını git gide yükseltiyor" dedirtti.



    KİTABA HÜCUM!
    Genç kadının 2019'da yazdığı 'Sadece Şeyma' isimli kitabı, Google'da günün en çok aranan konularından biriydi. Şeyma için "Acaba kitapta zengin erkekleri nikah masasına oturtmanın yollarını anlatıyor mu?" esprileri yapıldı.



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        Melisa da çok şanslı. Annesinin bütün görkemli düğünlerine katılıyor.

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