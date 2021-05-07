Serveti 146 milyar doları bulan Bill Gates, 27 yıllık evliliğine son verme kararının ardından eşi Melinda'ya 1.8 milyar dolarlık (Toplam rakam 73 milyar doları bulacak) hisse devretti. Çiftin boşanma kararı almasında birçok ihanet olduğu iddia edildi.
Ann Winbland
Bill Gates'in gençlik aşkı Ann Winblad ile her yıl ilkbaharda bir hafta tatile çıkması Melinda Gates'i çıldırtmıştı. Ancak Gates'in birçok aşkı olduğu Amerikan medyasına yansıdır. Gates'in kendi adlarını taşıyan vakıf için çalışan Zhe 'Shelly' Wang'le ilişkisi olduğu öne sürüldü. Hatta her ayın belli günlerinde Wang'la yaşadığına dikkat çekildi.
Ayrılığın arkasında sadece iki sevgilinin olmadığı da Amerikan medyasına yansıdı. Silikon Vadisi'nde çalışan iki yazılımcı ile de ilişkisi olduğu iddia edilen Bill Gates'in çapkınlıklarının da sınırının olmadığı belirtildi. Melinda Gates'in bu skandalları uzun bir süredir bildiği ancak sessiz kalmayı tercih ettiği aileye yakın kaynaklar tarafından da doğrulandı.