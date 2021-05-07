



Ayrılığın arkasında sadece iki sevgilinin olmadığı da Amerikan medyasına yansıdı. Silikon Vadisi'nde çalışan iki yazılımcı ile de ilişkisi olduğu iddia edilen Bill Gates'in çapkınlıklarının da sınırının olmadığı belirtildi. Melinda Gates'in bu skandalları uzun bir süredir bildiği ancak sessiz kalmayı tercih ettiği aileye yakın kaynaklar tarafından da doğrulandı.