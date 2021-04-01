Geçtiğimiz haftalarda Youtube kanalı için kongre üyesi olduğu Beşiktaş Spor Kulübü'nün stadı Vodafone Park'ı açtırmak isteyen Ece Erken, güvenliğe takıldı. Güvenlik müdürünün 'hayır' yanıtıyla hemen telefona sarılan ünlü sunucu, Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden olan sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu aradı. Aynı zamanda avukat olan Mahmutyazıcıoğlu da durumu iddiaya göre Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye iletti. Çebi de konuşulanlara göre bir dönem arasında husumet olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ricasını kırmadı.
TATSIZLIK SONA MI ERDİ?
Ece Erken de böylece 'şafak operasyonu' sayesinde stada giriş amacına ulaşmış oldu. Bu arada Beşiktaşlı eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ahmet Nur Çebi ile geçtiğimiz yıl karşı karşıya gelmiş; ancak ikili arasındaki gerginlik bir süre sonra tatlıya bağlanmıştı. Çebi'nin "Geçmiş dönemin denetlemesini yapacağız" sözleriyle başlayan ikili arasındaki tartışma, sosyal medyaya da sıçramıştı.
EVLİLİK YAKIN
Erken'in olaylı aşkının kısa bir süre içerisinde nikah masasına taşınacağı iddia ediliyor.