Geçtiğimiz haftalarda Youtube kanalı için kongre üyesi olduğu Beşiktaş Spor Kulübü'nün stadı Vodafone Park'ı açtırmak isteyen Ece Erken, güvenliğe takıldı. Güvenlik müdürünün 'hayır' yanıtıyla hemen telefona sarılan ünlü sunucu, Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden olan sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu aradı. Aynı zamanda avukat olan Mahmutyazıcıoğlu da durumu iddiaya göre Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye iletti. Çebi de konuşulanlara göre bir dönem arasında husumet olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ricasını kırmadı.