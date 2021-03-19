ZİRVENİN GEDİKLİSİ

Kuruluş Osman', önceki akşam da reytinglerin zirvesindeydi. Dizi; Tüm Kişiler'de %12,65 izlenme oranı ve %26,64 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %13,54 izlenme oranı ve %26,08 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu.