Hande Yener, önceki gün Berksan'ın yeni açtığı Zühtü adlı meyhaneye gitti. Versace marka kıyafetiyle sanki konsere çıkacakmış gibi giyinen Yener, "Sahneden insanlara bakmaya hasret kaldım" dedi.
BOĞAZ'DA SEFA YAPTI
Zehra Çilingiroğlu, mekanların yeniden açılmasıyla birlikte Boğaz'a koştu. Arkadaşlarıyla Arnavutköy Balıkçısı'nda bir araya gelen genç kız, mekan çıkışında maskesini de takarak babasının aksine kurallara uydu.
ZİRVENİN GEDİKLİSİ
Kuruluş Osman', önceki akşam da reytinglerin zirvesindeydi. Dizi; Tüm Kişiler'de %12,65 izlenme oranı ve %26,64 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %13,54 izlenme oranı ve %26,08 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu.