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    önceki gün Berksan’ın yeni açtığı Zühtü adlı meyhaneye gitti

    , önceki gün Berksan'ın yeni açtığı Zühtü adlı meyhaneye gitti. marka kıyafetiyle sanki konsere çıkacakmış gibi giyinen Yener, "Sahneden insanlara bakmaya hasret kaldım" dedi. İşte 'nin sizler için hazırladığı 19 Mart tarihli haberleri.

    Konsere değil mekana

    Hande Yener, önceki gün Berksan'ın yeni açtığı Zühtü adlı meyhaneye gitti. Versace marka kıyafetiyle sanki konsere çıkacakmış gibi giyinen Yener, "Sahneden insanlara bakmaya hasret kaldım" dedi.

    BOĞAZ'DA SEFA YAPTI
    Zehra Çilingiroğlu,     mekanların yeniden açılmasıyla birlikte Boğaz'a koştu. Arkadaşlarıyla Arnavutköy Balıkçısı'nda bir araya gelen genç kız, mekan çıkışında maskesini de takarak babasının aksine kurallara uydu.

    ZİRVENİN GEDİKLİSİ
    Kuruluş Osman',     önceki akşam da reytinglerin zirvesindeydi. Dizi; Tüm Kişiler'de %12,65 izlenme oranı ve %26,64 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde %13,54 izlenme oranı ve %26,08 izlenme payı alarak Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu.

        ŞİPŞAK ALIŞVERİŞ
        Başak Dizer, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Baştan aşağıya krem rengi kıyafetiyle tarzını konuşturan güzel stil danışmanı, mağazalardan alacaklarını çok kısa bir sürede alıp AVM'den ayrıldı.
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        Haberler Saklambaç Hande Yener önceki gün Berksan’ın yeni açtığı Zühtü adlı meyhaneye gitti