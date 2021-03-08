Meryem Uzerli titreyerek form tuttu!

Ocak 2021'de kızı Lily Koi'yi kucağına alarak ikinci kez anne olan Meryem Uzerli'nin önceki gün paylaştığı pozları olay oldu. Kısa sürede eski görüntüsüne kavuşan Uzerli'nin form sırrı ise şöyle:
Düzenli bir şekilde her sabah ve akşam egzersiz yaptı.
Abur cubur yiyeceklerden uzak durdu.
Titreşimli zayıflama aletlerini kullandı.
Doğal bitki çayları tüketmeyi tercih etti.
Düzenli bir şekilde her sabah ve akşam egzersiz yaptı.
Abur cubur yiyeceklerden uzak durdu.
Titreşimli zayıflama aletlerini kullandı.
Doğal bitki çayları tüketmeyi tercih etti.