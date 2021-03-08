Meryem Uzerli titreyerek form tuttu!

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kızıkucağına alarak ikincikez anne olanönceki günpaylaştığı pozları olayoldu. Kısa sürede eskigörüntüsüne kavuşanUzerli'nin form sırrı ise şöyle:bir şekildeher sabah ve akşamegzersiz yaptı.cuburyiyeceklerden uzak durdu.zayıflamaaletlerini kullandı.bitki çaylarıtüketmeyi tercih etti.