İki yıldır Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy, gözlerden uzak yaşadığı ilişkisiyle ilgili ilk kez Snob Magazin Dergisi'ne konuştu. Ulusoy, "İlişkiyi göz önünde yaşamanın kariyerinizi olumsuz etkileyeceği düşüncesinde misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Öyle stratejik düşünceler benden çok uzak. Adı üzerinde 'özel hayat.' O benim özelim ve özel olarak kalmasını istiyorum. Kaçmak, saklanmak gibi bir durumumuz yok. İşlerimiz ikimiz için de çok önemli. Onlarla anılmayı tercih ediyoruz."

Daha önce tüm aşklarını uluorta yaşayan Ulusoy'un sözleri, "Özge akıllandı" dedirtti.