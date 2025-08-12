Tel Aviv’de atama krizi! Katz genelkurmay başkanını hedef aldı: Ordu “Karışma” dedi

Son Dakika
Tel Aviv’de bir kriz daha patlak verdi. Geçtiğimiz hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir arasındaki Gazze krizinin ardından gündem bu kez de ordu atamaları. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, atamalar dolayısıyla Zamir’i hedef aldı. Katz, ordu atamalarında tek söz sahibi olmak isterken önce ordudan sonra da muhalefetten tepki gördü.

İsrail ordusunda kriz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir Gazze konusunda birbirine girdiği haberlerinin ardından bu hafta da gündem İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) atamaları.

İsraillii bakanlar, Reutersİsraillii bakanlar, Reuters

İSRAİL ORDUSUNDA ATAMA KRİZİ

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, IDF Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir'in, aralarında yedi tümen komutanı ve Zırhlı ve Mühendislik Birlikleri'nin yeni başkanlarının da bulunduğu üst düzey IDF pozisyonlarının atanması ve yeniden düzenlenmesi için görüşmeler yapması nedeniyle eleştirdi.

Katz ve Zamir, Fotoğraf The Jerusalem Post'tan alınmıştırKatz ve Zamir, Fotoğraf The Jerusalem Post'tan alınmıştır

KATZ ZAMİR'İ HEDEF ALDI

Mevcut protokoller, Tuğgeneral rütbesi gibi üst düzey IDF görevleri için savunma bakanının onayını gerektiriyor. Katz'a yakın kaynaklar, Zamir'in kabine değişikliği öncesinde kendisiyle istişare etmediğini veya koordinasyon sağlamadığını, bu nedenle bakanın atamaları onaylamayacağına karar verdiğini belirtti.

Netanyahu, Katz ve Ben Gvir, ReutersNetanyahu, Katz ve Ben Gvir, Reuters

KATZ DA BEN GVIR'İN ATAMA USULÜNÜ İSTİYOR

Buna karşılık olarak IDF, yapılan değişikliklerdeki yeni üst düzey atamaların isim ve görev detaylarını yayımladı. Bir askeri kaynağa göre Katz, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İsrail Polis Teşkilatı'ndaki üst düzey atamalar konusunda oluşturduğu emsalin benzerini yerleştirmeye çalışıyor. Kaynak, "Mevcut prosedür, IDF Genelkurmayının atama listesini inceleyip bakanına sunması şeklindedir." dedi.

2022 yılında kabul edilen "Ben-Gvir Yasası" ("Ben-Gvir amendment"), Milli Güvenlik Bakanı'na polis politikalarını belirlemede ve uygulamada daha geniş yetkiler tanıdı. Bu yasa, polis komiserinin artık bakanın direktiflerine göre hareket etmesini öngörüyor.

Katz, Takvim Fotoğraf ArşiviKatz, Takvim Fotoğraf Arşivi

KATZ'IN OFİSİ SALDIRDI, ORDU "TEK YETKİLİ ZAMİR" DEDİ

Katz'ın ofisi yaptığı açıklamada, "Zamir tarafından bugün yapılan personel görüşmesi, savunma bakanının talimatına aykırı olarak ve önceden koordinasyon ile mutabakat sağlanmadan gerçekleştirilmiştir; bu durum yerleşik prosedüre aykırıdır… Genelkurmay Başkanı, gelecekte bu veya diğer atamaları görüşmek için savunma bakanı ile koordinasyon sağlamak zorunda olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Katz'ın ofisinin açıklamasının ardından IDF Sözcülük Birimi de bir açıklama yaparak listelenen atamaların savunma bakanının onayına bağlı olduğunu doğruladı. Açıklamada ayrıca, "Bu, esasen sahadaki operasyonel pozisyonlara yapılan personel atamalarıyla ilgili bir görüşmedir; bu pozisyonlara atanan tugay komutanları, savaşın patlak vermesinden bu yana birden fazla cephede liderlik etmiş ve komuta etmiştir." denildi.

Ordu, "Zamir, IDF'de albay ve üstü rütbelerdeki subayları atama emri verme konusunda tek yetkilidir; bu kararlar Genelkurmay Başkanı tarafından alındıktan sonra liste onay için bakana gider." açıklamasında bulundu.

Lapid'in paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüLapid'in paylaşımı, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

MUHALEFETTEN TEPKİ: BÖYLE ÜLKE YÖNETİLMEZ

Muhalefet lideri Milletvekili Yair Lapid ise salı sabahı Katz'ı eleştirerek, "Bu çılgın hükümette, IDF'de subay ataması gibi son derece basit bir olay bile sızıntılar, tartışmalar, iftiralar ve gece yarısı yapılan açıklamalar olmadan geçmiyor. Bir ülke böyle yönetilmez, bir orduya böyle liderlik edilmez." diye yazdı.

Tel Aviv’de Gazze kavgası! Küçük Bibi körükledi Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Zamir birbirine girdiTel Aviv’de Gazze kavgası! Küçük Bibi körükledi Netanyahu ve Genelkurmay Başkanı Zamir birbirine girdi

