Tel Aviv’de atama krizi! Katz genelkurmay başkanını hedef aldı: Ordu “Karışma” dedi

Netanyahu, Katz ve Ben Gvir, Reuters

KATZ DA BEN GVIR'İN ATAMA USULÜNÜ İSTİYOR

Buna karşılık olarak IDF, yapılan değişikliklerdeki yeni üst düzey atamaların isim ve görev detaylarını yayımladı. Bir askeri kaynağa göre Katz, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in İsrail Polis Teşkilatı'ndaki üst düzey atamalar konusunda oluşturduğu emsalin benzerini yerleştirmeye çalışıyor. Kaynak, "Mevcut prosedür, IDF Genelkurmayının atama listesini inceleyip bakanına sunması şeklindedir." dedi.

2022 yılında kabul edilen "Ben-Gvir Yasası" ("Ben-Gvir amendment"), Milli Güvenlik Bakanı'na polis politikalarını belirlemede ve uygulamada daha geniş yetkiler tanıdı. Bu yasa, polis komiserinin artık bakanın direktiflerine göre hareket etmesini öngörüyor.

Katz, Takvim Fotoğraf Arşivi

KATZ'IN OFİSİ SALDIRDI, ORDU "TEK YETKİLİ ZAMİR" DEDİ

Katz'ın ofisi yaptığı açıklamada, "Zamir tarafından bugün yapılan personel görüşmesi, savunma bakanının talimatına aykırı olarak ve önceden koordinasyon ile mutabakat sağlanmadan gerçekleştirilmiştir; bu durum yerleşik prosedüre aykırıdır… Genelkurmay Başkanı, gelecekte bu veya diğer atamaları görüşmek için savunma bakanı ile koordinasyon sağlamak zorunda olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Katz'ın ofisinin açıklamasının ardından IDF Sözcülük Birimi de bir açıklama yaparak listelenen atamaların savunma bakanının onayına bağlı olduğunu doğruladı. Açıklamada ayrıca, "Bu, esasen sahadaki operasyonel pozisyonlara yapılan personel atamalarıyla ilgili bir görüşmedir; bu pozisyonlara atanan tugay komutanları, savaşın patlak vermesinden bu yana birden fazla cephede liderlik etmiş ve komuta etmiştir." denildi.

Ordu, "Zamir, IDF'de albay ve üstü rütbelerdeki subayları atama emri verme konusunda tek yetkilidir; bu kararlar Genelkurmay Başkanı tarafından alındıktan sonra liste onay için bakana gider." açıklamasında bulundu.