İş insanı Halit Yukay'ın kaybolduğu kazada yeni detaylar ortaya çıkıyor! Yukay Kıvanç Tatlıtuğ ile telefonda konuşurken mi çarpıştı?

Geminin üzerindeki izler (Ekran görüntüsü) TEKNEDEKİ SÜRTÜNME İZLERİ GEMİYE AİT



Yalova Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün nezaretinde devam eden soruşturmada bilirkişi raporu da alınacak. Bilirkişilerden geminin doğru rotada olup olmadığını, 92 metre boyunda 11 metre genişliğindeki geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl meydana geldiği, o an otomatik kaptanın devrede olup olmadığı ve olayın tam saatinin tespiti istenecek. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde; şüphelinin kontrolündeki geminin Marmara Adası açıklarında rotasından çıkarak dairesel hareket yaptığı, geminin baş kısmında sürtünme izleri bulunduğu, Graywolf isimli tekne parçaları üzerinde kendisine ait olmayan beyaz renkte sürtünme izleri tespit edildiği belirlenmişti.

İş insanı Halit Yukay'ın kaybolduğu kazada yeni detaylar ortaya çıkıyor! (takvim foto arşiv) LİMANDA GEMİYİ İNCELEDİLER



Ayrıca kamera kayıtlarında, geminin Kocaeli Limanı'na varmasının ardından gemi kaptanı C.T. ve beraberindeki bir kişinin geminin baş kısmını inceledikleri görüldü. Ancak Sahil Güvenlik Komutanlığı'na herhangi bir ihbarda bulunulmadığı anlaşıldı.

Ekran görüntüsü



SOSYAL MEDYADAN DA AÇIKLAMA YAPTI



Tatlıtuğ, Instagram üzerinden yayımladığı videoda, yakın dostu Yukay'ın kayboluş sürecini hatırlatarak yardım çağrısında bulundu. "Bildiğiniz üzere sevgili kardeşim Halit Yukay, Yalova'dan saat 15.30'da avara olup Bozcaada istikametine doğru giderken elim bir kaza sonucu ortadan kayboldu. Bugün, beşinci günün sabahındayız ve çok kritik saatlere girdik" dedi.