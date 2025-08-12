İş insanı Halit Yukay'ın kaybolduğu kazada yeni detaylar ortaya çıkıyor! Yukay Kıvanç Tatlıtuğ ile telefonda konuşurken mi çarpıştı?

Marmara Adası açıklarında iş insanı Halit Yukay'ın idaresindeki teknenin parçalanmış ve yarı batık halde bulunmasının üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, tekne üzerinde tespit edilen beyaz renkli sürtünme izlerinin tekneye çarptığı değerlendirilen gemiye ait olduğu tespit edildi. Tutuklanan gemi kaptanı C.T. ifadesinde, olay günü saat 17.00 sıralarında geminin baş tarafında parçalar ve can simidi gördüğünü, kontrol amacıyla daire çizdiğini ancak herhangi bir canlı emaresi görmediği için seyrine devam ettiğini söyledi. Yapılan incelemelerde; kaptan C.T.'nin kontrolündeki geminin Marmara Adası açıklarında rotasından çıkarak dairesel hareket yaptığı, geminin baş kısmında sürtünme izleri bulunduğu, ayrıca kamera kayıtlarında geminin Kocaeli Limanı'na varmasının ardından gemi kaptanı C.T. ve beraberindeki bir kişinin geminin baş kısmını inceledikleri görüldü. Şüphelinin, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na herhangi bir ihbarda bulunulmadığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Marmara Adası açıklarında Halit Yukay'a ait Graywolf isimli teknenin parçalanmış ve yarı batık halde bulunması üzerine C.T.'nin kaptanlığını yaptığı Türk bandıralı geminin, söz konusu tekneye çarptığı iddiasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
OTOMATİK KAPTAN ŞÜPHESİ
"Arel 7" gemisinin önünde Çanakkale'deyken çekilen fotoğraflarda olmayan izlerin İzmit'e gelince ortaya çıkması şüphe yarattı. Geminin 61 yaşındaki kaptanı C.T. ifadesinde, saat 17.00 sıralarında bir anda bir sarsıntı hissettiğini söylemişti. Geminin "taksirle ölüme sebep olmak" suçundan tutuklanan kaptanı C.T. ifadesinde "Marmara Adası'nı geçmiştik. Saat 17.00 sıralarında yemeğe inmişti. Şirketle görüşmüştüm. Sonra bir anda bir sarsıntı hissettim anlam veremedim; baktım, önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm. İçim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim" diyerek kendini savunmuştu. Hürriyet'te yer alan bilgilere göre, savcılık kaptanın dümen başında olmayabileceğini, geminin o an "otomatik kaptan" sistemiyle ilerliyor olabileceğini de değerlendiriyor.