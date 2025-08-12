İş insanı Halit Yukay'ın kaybolduğu kazada yeni detaylar ortaya çıkıyor! Yukay Kıvanç Tatlıtuğ ile telefonda konuşurken mi çarpıştı?

Son Dakika
CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesinin medya ayağına operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
İş insanı Halit Yukay'ın idaresindeki teknenin parçalanmış ve yarı batık halde bulunmasının üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Tekne üzerinde tespit edilen beyaz renkli sürtünme izlerinin şüpheli gemiye ait olduğu kesinleşti. Gemi kaptanı tutuklandı. Öte yandan kazada yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. İş insanını arama çalışmalarına da katılan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Yukay ile telefonda konuşan son kişi. Akıllara kazanın konuşma esnasında yaşanmış olabileceği gelirken edinilen bilgiye göre ikili arasındaki görüşmede telefon kesildi.

Marmara Adası açıklarında iş insanı Halit Yukay'ın idaresindeki teknenin parçalanmış ve yarı batık halde bulunmasının üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, tekne üzerinde tespit edilen beyaz renkli sürtünme izlerinin tekneye çarptığı değerlendirilen gemiye ait olduğu tespit edildi. Tutuklanan gemi kaptanı C.T. ifadesinde, olay günü saat 17.00 sıralarında geminin baş tarafında parçalar ve can simidi gördüğünü, kontrol amacıyla daire çizdiğini ancak herhangi bir canlı emaresi görmediği için seyrine devam ettiğini söyledi. Yapılan incelemelerde; kaptan C.T.'nin kontrolündeki geminin Marmara Adası açıklarında rotasından çıkarak dairesel hareket yaptığı, geminin baş kısmında sürtünme izleri bulunduğu, ayrıca kamera kayıtlarında geminin Kocaeli Limanı'na varmasının ardından gemi kaptanı C.T. ve beraberindeki bir kişinin geminin baş kısmını inceledikleri görüldü. Şüphelinin, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na herhangi bir ihbarda bulunulmadığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Marmara Adası açıklarında Halit Yukay'a ait Graywolf isimli teknenin parçalanmış ve yarı batık halde bulunması üzerine C.T.'nin kaptanlığını yaptığı Türk bandıralı geminin, söz konusu tekneye çarptığı iddiasına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

OTOMATİK KAPTAN ŞÜPHESİ

"Arel 7" gemisinin önünde Çanakkale'deyken çekilen fotoğraflarda olmayan izlerin İzmit'e gelince ortaya çıkması şüphe yarattı. Geminin 61 yaşındaki kaptanı C.T. ifadesinde, saat 17.00 sıralarında bir anda bir sarsıntı hissettiğini söylemişti. Geminin "taksirle ölüme sebep olmak" suçundan tutuklanan kaptanı C.T. ifadesinde "Marmara Adası'nı geçmiştik. Saat 17.00 sıralarında yemeğe inmişti. Şirketle görüşmüştüm. Sonra bir anda bir sarsıntı hissettim anlam veremedim; baktım, önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm. İçim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim" diyerek kendini savunmuştu. Hürriyet'te yer alan bilgilere göre, savcılık kaptanın dümen başında olmayabileceğini, geminin o an "otomatik kaptan" sistemiyle ilerliyor olabileceğini de değerlendiriyor.

TEKNEDEKİ SÜRTÜNME İZLERİ GEMİYE AİT

Yalova Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün nezaretinde devam eden soruşturmada bilirkişi raporu da alınacak. Bilirkişilerden geminin doğru rotada olup olmadığını, 92 metre boyunda 11 metre genişliğindeki geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl meydana geldiği, o an otomatik kaptanın devrede olup olmadığı ve olayın tam saatinin tespiti istenecek. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde; şüphelinin kontrolündeki geminin Marmara Adası açıklarında rotasından çıkarak dairesel hareket yaptığı, geminin baş kısmında sürtünme izleri bulunduğu, Graywolf isimli tekne parçaları üzerinde kendisine ait olmayan beyaz renkte sürtünme izleri tespit edildiği belirlenmişti.

LİMANDA GEMİYİ İNCELEDİLER

Ayrıca kamera kayıtlarında, geminin Kocaeli Limanı'na varmasının ardından gemi kaptanı C.T. ve beraberindeki bir kişinin geminin baş kısmını inceledikleri görüldü. Ancak Sahil Güvenlik Komutanlığı'na herhangi bir ihbarda bulunulmadığı anlaşıldı.

KAPTAN TUTUKLANDI

Yalova Başsavcılığı, şüpheli C.T.'yi, taksirle ölüme neden olma suçunu işlediğine dair kuvvetli suç emaresi gösteren delillerin bulunması nedeniyle tutuklanması talebiyle Yalova Sulh Ceza Hâkimliğine sevk etti. İlk aşamada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli hakkında Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklama kararı verildi, şüpheli cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.

KAYIP İŞ İNSANIYLA SON KONUŞAN KIVANÇ TATLITUĞ: TELEFON ANİDEN KESİLDİ

Olayla ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, Yukay'ı arama çalışmalarına katılan Kıvanç Tatlıtuğ'un kazadan hemen önce işadamı ile görüşme halinde oldukları, telefonun aniden kesildiği belirtildi. Kıvanç Tatlıtuğ'un arkadaşına ulaşamayınca iş insanının babasını arayıp şüphesini dile getirdiği öğrenildi.

Geçen günlerde başarılı iş insanını arama çalışmalarına ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da katıldı. Narlı köy muhtarı Abdullah Dağtekin olay yerinde Tatlıtuğ'a yardımcı oldu. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz ay Yukay'ın teknelerinden birini satın almış ve iş insanıyla sık sık bir araya gelmişti. Olayı duyar duymaz soluğu Erdek'e bağlı Narlı köyde alan Tatlıtuğ, sahil güvenlik ekiplerinin çalışmalarını saatlerce yakından takip etti.

SOSYAL MEDYADAN DA AÇIKLAMA YAPTI

Tatlıtuğ, Instagram üzerinden yayımladığı videoda, yakın dostu Yukay'ın kayboluş sürecini hatırlatarak yardım çağrısında bulundu. "Bildiğiniz üzere sevgili kardeşim Halit Yukay, Yalova'dan saat 15.30'da avara olup Bozcaada istikametine doğru giderken elim bir kaza sonucu ortadan kayboldu. Bugün, beşinci günün sabahındayız ve çok kritik saatlere girdik" dedi.

Ünlü oyuncu, özellikle bölgede yaşayanlara seslenerek, "Saat 05.00'ten itibaren işaretlediğim bölgede arama yapmaya devam edeceğiz. Deniz polisi bölgede." açıklamasını yaptı. "Tüm devlet otoriteleri, yerel balıkçı tekneleri ve sivillerin yardımına ihtiyacımız var. İmkanı olan herkesin keşif yaparak ipucu veya bilgi paylaşmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı. Yetkililer ve gönüllüler, işaretlenen bölgede arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

