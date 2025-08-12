Kadraj Galeri Kadraj İkon Perran Kutman’ın ilk eşi ‘Hababam Sınıfı’ndan çıktı: Soyadını yıllardır taşıyor!

Perran Kutman’ın ilk eşi ‘Hababam Sınıfı’ndan çıktı: Soyadını yıllardır taşıyor!

Yeşilçam'ın ve televizyon dünyasının unutulmaz isimlerinden Perran Kutman, yıllardır akıllardan çıkmayan performanslarıyla pek çok kuşağın kalbinde taht kurdu. Ancak oyuncu hakkında bugüne dek pek bilinmeyen bir gerçek, sevenlerini şaşkına çevirdi. Perran Kutman'ın ilk evliliğini, Yeşilçam'ın tanınmış ve sevilen oyuncularından biriyle yaptığı ortaya çıktı. Üstelik ünlü sanatçı, eski eşinin soyadını uzun yıllardır kullanmaya devam ediyor. İşte Perran Kutman'ın Hababam Sınıfı Güle Güle filminde de rol alan eski eşi...

Giriş Tarihi: 12.08.2025 10:44
Perran Kutman’ın ilk eşi ‘Hababam Sınıfı’ndan çıktı: Soyadını yıllardır taşıyor!

Yeşilçam'ın ve televizyon ekranlarının unutulmaz yüzlerinden Perran Kutman, birçok kuşağın hafızasında canlandırdığı karakterlerle yer etti.

Perran Kutman’ın ilk eşi ‘Hababam Sınıfı’ndan çıktı: Soyadını yıllardır taşıyor!

Ancak sanatçı hakkında bugüne kadar çok az kişinin bildiği bir detay gün yüzüne çıktı. Perran Kutman, ilk evliliğini Yeşilçam'ın tanınan ve sevilen isimlerinden biriyle yaptı ve o dönemdeki soyadını yıllardır kullanmaya devam etti.

Perran Kutman’ın ilk eşi ‘Hababam Sınıfı’ndan çıktı: Soyadını yıllardır taşıyor!

Perran Kutman'ın eski eşi, Türkiye sinemasının en sevilen yapımlarından biri olan "Hababam Sınıfı Güle Güle" filminin yıldızlarından biri olarak biliniyor. Bu sürpriz bilgi, hem sanatçının sevenleri hem de Yeşilçam tutkunları arasında büyük merak uyandırdı.

Perran Kutman’ın ilk eşi ‘Hababam Sınıfı’ndan çıktı: Soyadını yıllardır taşıyor!

Peki uzun yıllardır sahnelerde ve ekranlarda yer alan Perran Kutman ilk evliliğini hangi Yeşilçam yıldızıyla yaptı?

Perran Kutman’ın ilk eşi ‘Hababam Sınıfı’ndan çıktı: Soyadını yıllardır taşıyor!

İşte Perran Kutman başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...