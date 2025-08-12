Perran Kutman’ın ilk eşi ‘Hababam Sınıfı’ndan çıktı: Soyadını yıllardır taşıyor!

Yeşilçam'ın ve televizyon dünyasının unutulmaz isimlerinden Perran Kutman, yıllardır akıllardan çıkmayan performanslarıyla pek çok kuşağın kalbinde taht kurdu. Ancak oyuncu hakkında bugüne dek pek bilinmeyen bir gerçek, sevenlerini şaşkına çevirdi. Perran Kutman'ın ilk evliliğini, Yeşilçam'ın tanınmış ve sevilen oyuncularından biriyle yaptığı ortaya çıktı. Üstelik ünlü sanatçı, eski eşinin soyadını uzun yıllardır kullanmaya devam ediyor. İşte Perran Kutman'ın Hababam Sınıfı Güle Güle filminde de rol alan eski eşi...