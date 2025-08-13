Diyabet kapınızı çalmadan önlem almak mümkün

İnsülin hormonu üretiminin herhangi bir sebeple yetersiz olması veya hiç olmaması ya da vücut dokularının insüline karşı duyarsız hale gelmesiyle ortaya çıkan diyabet, 'çağın vebası' olarak adlandırılıyor.

Prof. Dr. Gülten Kaptan, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen diyabetin hızla yayıldığını belirtiyor. Artan açlık hissi, susuzluk, kilo kaybı, sık ve çok idrara çıkma, bulanık görme, aşırı yorgunluk ve iyileşmeyen yaraların diyabet habercisi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kaptan, bu hastalıktan korunmanın sırrını açıklıyor: "Fazla kilolu veya obez olmak da riski artırır. Özellikle karın bölgesinde biriken yağlar diyabeti tetikler. Hasta olmadan önlem almak kolay ve ucuzdur. Öyleyse hareketli olalım, beslenmemize dikkat edelim, aşırı yağ ve karbonhidrattan kaçınalım. Kilo ve tansiyonumuzu takip edelim. Bu konuda bilinçlenelim ve bilinçlendirelim."