CHP'nin CIA - MOSSAD ve FETÖ mesaisi! Rezan Epözdemir'in kirli ağı | Skandal fotoğraftaki herkes şüpheli

Futboldan siyasete, CIA 'den FETÖ'ye bir dizi karanlık temaslarıyla ön planda olan, kamuoyunda gündem olan her davada adı geçen avukat Rezan Epözdemir , İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla evinde gözaltına alındı. Öte yandan Rezan Epözdemir'in Londra'ya gitmek üzereyken yakalandığı öğrenildi. Pasaportuna 4 ayrı suçtan tahdit kondu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Epözdemir'in 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ile 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamaları ile gözaltına alındığını kaydetti.

Rezan Epözdemir

Rezan Epözdemir'e yöneltilen suçlamalardan biri rüşvet iddiası. Söz konusu iddia A.D. isimli tanığın ifadeleri ile WhatsApp ve HTS/BAZ kayıtlarına dayandırılıyor. Tanığın ifadesinde, avukat Epözdemir'in rüşvet aldığı iddia edilen üç farklı eylem olduğu, bu eylemlerden ikisinde vekalet ilişkisi bulunduğundan soruşturma izni alınması için dosyanın ayrıldığı bildirildi.

RÜŞVETLE SUÇLANIYOR



Epözdemir'in, 2021 yılındaki Makaron soruşturmasında savcı C.Ç.'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldığı iddia ediliyor. n Yapılan çalışmada 8 Temmuz 2021 tarihinde Cengiz Çallı'nın A.D.'nin iddia ettiği gibi A.D.'nin ikametine gittiği, sonrasında aynı gece Rezan Epözdemir ile ortak baz verdiği tespit edildi.

MASADAKİ HERKES ŞÜPHELİ



Soruşturma dosyasında ayrıca çok önemli bir fotoğraf var. 21 Haziran 2014 tarihinde İstanbul'da Suada'da yemekte çekildiği belirtilen fotoğraftaki şu isimler dikkat çekiyor: MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA ve Pentagon ajanı Michael Rubin, CHP'nin o tarihteki ABD temsilcisi ve FETÖ'ye yardım, siyasal ve askeri casusluk dosyasında adı geçen Yurter Özcan... Tüm isimlerin dosyada "şüpheli" sıfatıyla yer aldığı öğrenildi. Fotoğrafta ayrıca avukat Rezan Epözdemir de var. Tam da FETÖ'nün en güçlü olduğu zamanda ve 17/25 Aralık 2013 yargı kumpası sonrası bir araya gelen isimlerin neler konuştuğu merak konusu olmuştu. Sabah'ta yer alan habere göre özellikle CHP'nin o tarihteki ABD temsilcisi Yurter Özcan'ın bu buluşmada rolü araştırılıyor. Yurter Özcan'ın 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminden bir gün önce ABD Dışişleri Bakanlığı'na gittiği basına yansımıştı.