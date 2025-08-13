PODCAST CANLI YAYIN
Scarlett Johansson’un sırrı: Zeytinyağı ile genç kalmak mümkün

E vitamini deposu olan zeytinyağı, cildi nemlendiriyor, döküntü ve kızarıklıkları azaltıyor. Egzama ve sedef gibi cilt sorunlarını hafifletirken yaşlanma belirtilerini de geciktiriyor.

13 Ağustos 2025
Sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmak için kozmetiğe para harcamak gerekmiyor. İçerdiği E vitamini ile doğal nemlendirici etkisi gösteren zeytinyağı, cilt hastalıklarını yok ediyor. Cilt döküntüleri, kızarıklık şikayetlerini azaltıyor.

Egzama ve sedefin neden olduğu rahatsızlıkları önlüyor. Cildi nemlendiren ve kırışıklık oluşumunu engelleyen zeytinyağı, yaşlanmayı da yavaşlatıyor.

Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, cildini zeytinyağı ile besliyor. Bu sayede genç ve güzel kaldığını söylüyor.

