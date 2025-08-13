Scarlett Johansson’un sırrı: Zeytinyağı ile genç kalmak mümkün

Sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmak için kozmetiğe para harcamak gerekmiyor. İçerdiği E vitamini ile doğal nemlendirici etkisi gösteren zeytinyağı, cilt hastalıklarını yok ediyor. Cilt döküntüleri, kızarıklık şikayetlerini azaltıyor.

Egzama ve sedefin neden olduğu rahatsızlıkları önlüyor. Cildi nemlendiren ve kırışıklık oluşumunu engelleyen zeytinyağı, yaşlanmayı da yavaşlatıyor.

Hollywood yıldızı Scarlett Johansson, cildini zeytinyağı ile besliyor. Bu sayede genç ve güzel kaldığını söylüyor.