Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı! Rüşvet düzeni ve casusluk temasları mercek altında: Yeni gözaltı kararları verildi

"Rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rezan Epözdemir'in gözaltı süreci bir gün daha uzatıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geride bıraktığımız gün de Epözdemir'in gözaltı süresini uzatmıştı.

Gözaltı sayısı artıyor (Takvim.com.tr)

OFİSİNDE 150 BİN DOLAR

Soruşturmanın rüşvet ayağında çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı. Avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde yapılan aramalarda 150 bin dolar ve çok sayıda senet ele geçirildi.

Cengiz Çallı (Takvim.com.tr)

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Epözdemir davasında soruşturmayı derinleştiren savcılık yeni gözaltı kararları verdi. Yeni gözaltılar arasında, eski Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı'nın katibi ve birçok isim var. Bu gözaltıların, soruşturmanın yolsuzluk ayağı kapsamında gerçekleştiği öğrenildi. Koruma polislerinin de tanık olarak ifade vereceği belirtiliyor.

HESAP AÇTIRDIĞI İSİMLER LİSTEDE

Epözdemir'in farklı bankalarda birçok kişi adına hesap açtırdığı ve bu hesapları aktif kullandığı ortaya çıktı. Bankalarda hesap açan kişilerin de yeni gözaltı listesinde olduğu belirlendi.