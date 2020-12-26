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    Yuvaya dönüş: ile , evliliklerindeki krizi atlattı

    Magazin dünyasının örnek çifti ile , evliliklerinde birkaç aydır devam eden krizi atlattı. 15 yıllık evli çift, aile büyüklerinin araya girmesiyle birkaç gün önce aynı çatı altındaki mutlu günlerine döndü.

    Yuvaya dönüş
    On beş yıldır devam eden mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çifti olan Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı, birkaç aydır kriz yaşıyordu. Kasabalı, belgesel için sık sık dışına giderken güzel oyuncu da her fırsatı yakın dostlarıyla değerlendirdi.



    Aylardır sosyal medyada birlikte fotoğraf paylaşmayan oyuncu çift, evliliklerindeki krizi birkaç gün önce çözdü. Aile büyüklerinin araya girmesiyle sorunlarını çözen ile 'nın barışması, herkesi sevindirdi.



    Ünlü çift, dün Avcı'nın annesinin yaş gününde uzun süre sonra birlikte fotoğraf paylaştı.

    Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı'nın mutlu evliliklerinden Can adında bir oğulları var.
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