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    • Saklambaç
    • 14.12.2020 Gazete
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    'in sevgilisi agresif çıktı!

    Pandemi döneminde partilere katılarak kuralları hiçe sayan oyuncu , hafta sonu yasağını bir süredir aşk yaşadığı 'ın Sarıyer'deki evinde geçirme kararı almıştı. Öykü Çelik ile yeni aşkı İsmail Berhan, hafta sonu özel izinle sokağa çıktı. Berhan, gazetecileri karşısında görünce öfkeden çılgına döndü.

    Agresif sevgili!

    Pandemi döneminde partilere katılarak kuralları hiçe sayan oyuncu Öykü Çelik, hafta sonu yasağını bir süredir aşk yaşadığı İsmail Berhan'ın Sarıyer'deki evinde geçirme kararı almıştı.

    Çiçeği burnunda çift önceki gün sokakta objektiflere yansıdı. Sokağa çıkma yasağında özel izin alan ikili, karşılarında basın mensuplarını görünce dona kaldı.

    Öykü Çelik, rahat tavırlarıyla dikkat çekerken, emlakçı sevgilisi İsmail Berhan oldukça agresif davrandı. İşadamı, gazetecilere tepki gösterdi.

    Halka açık alanda bulunan Berhan, el kol hareketleriyle görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Anlamsız tepkisiyle herkesi şaşırtan işadamını, sevgilisi Öykü Çelik sakinleştirdi.
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    Haberler Saklambaç Öykü Çelik'in sevgilisi İsmail Berhan agresif çıktı!